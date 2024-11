Üüve-Lydia Toompere uuslavastus "Flex" katsetab inimvõimekuse piiridega

Üüve-Lydia Toompere uuslavastus "Flex" otsib täiuslikkust, mida tuleb kivi-kivi haaval kokku tassida. Publiku silme all väljub Toompere kookonist ning muundub laval oma uueks alter egoks nimega Flex. Lavastus viib vaatajad nihestatud jõusaali, enesetuunija laboratooriumisse ja paralleelreaalsusesse, kus tähelepanu on üksikindiviidi keha võimekuse testimisel. Vankumatult kujundab Flex laval perfektset ruumi ja hetke, kuid võib juhtuda, et hakkab selle jooksul ise otsast murenema.

Toompere on viimastel aastatel tegelenud alter ego'de kaudu fantaasiarikaste maailmade loomisega. Klubi-, fetiš- ja postitantsumaailmaga seotud karakteriga Fluxxious on ta näiteks üles astunud nii Berliinis, Tallinnas kui ka mujal Euroopas. "Fluxxious ja Flex olen mina, aga äärmuslikumas vormis. Tunnen, et see sobitub tänapäeva inforohkesse ja võistluslikult tähelepanu püüdvasse maailma paremini kui lihtsalt Üüve-Lydia," kommenteeris Toompere.

"Tänapäeva liberaalses maailmas justkui tundub, et võime olla ükskõik kes, kui seda vaid tahame. Samas jääb üha enam mulje, et olla sina ise pole enam piisav – oma hääle ja arvamuse kehtestamiseks on vaja pidevalt luua endast võimendatud versioone - mina 2.0, mina 3.0 jne. Toompere lavastus annab võimaluse küsida, millisena olen endale piisav ning mõtiskleda, milline töö peitub nii isiksuse kui ka füüsilise keha ülesehitamise taga enesepresentatsiooni väärtustavas ühiskonnas," lisas Sõltumatu Tantsu Lava juht Triinu Aron.

Üüve-Lydia Toompere on Eestis ja Berliinis tegutsev vabakutseline tantsu- ja etenduskunstnik, kes on oma varasemates lavastustes tegelenud põhiliselt sotsiaalsete kontekstide vaatlusega. Sellest tõukuvalt on üheks tema peamiseks praktikaks olnud ühiskonna ja inimeste lavastustesse kaasamine.

"Flex" esietendub 5. detsembril kell 19.00 Sõltumatu Tantsu Laval.