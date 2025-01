Neitsi Maali preemia võitis Ülo Pikkovi lühifilm "Õmblusmasin"

"Eesti filmid on muutunud tõeliseks rahvusvaheliseks visiitkaardiks, arvestades kui palju on toodud aasta jooksul suuremaid ja väiksemaid tunnustusi festivalidelt üle maailma. Tänavuseks Neitsi Maali laureaadiks osutus aga film, mis ilmestab lõppenud filmiaastat kõige paremini. Tartu2024 kultuuripealinna programmi raames valminud lühidokumentaal "Õmblusmasin" nõelub erinevate žanrite ja tehnikate kaudu kokku pildi sellest, kes me oleme ning kust tuleme," ütles Eesti Filmiajakirjanike Ühingu juhatuse esimees Andrei Liimets.

Auhinnale kandideerisid veel Marko Raadi "Biwa järve 8 nägu", Liina Trishkina-Vanhatalo "Emalõvi", Sander Marani "Mootorsaed laulsid" ning Anna Hintsi ja Tushar Prakashi "Sannapäiv".

17-minutilise "Õmblusmasina" režii, operaatoritöö ja monteerimise eest vastutas Ülo Pikkov, kes pani endale pähe ka produtsendimütsi. Filmi lõi muusika Mari Kalkun, heli eest vastutas Horret Kuus. Ülo Pikkovist sai võiduga teine nii Neitsi Maali kui ka aasta filmiajakirjaniku preemia laureaat.

Aasta filmiajakirjaniku tunnustuse pälvis Tristan Priimägi ERR-i kultuuriportaali levifilmide rubriigi "Kinosilm" vedamisel. Priimägile on see Jaan Ruusi rekordit kordav kolmas tunnustus.

Neitsi Maali üleandmine kinos Sõprus Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Aasta levifilmi esikümne moodustasid:

"Huvivöönd" (lavastaja Jonathan Glazer, levitaja KP Distribution) "Vaesekesed" (lavastaja Yorgos Lanthimos, levitaja Hea Film) "Protseduur" (lavastaja Coralie Fargeat, levitaja Adastra Cinema) "Mahajäänud" (lavastaja Alexander Payne, levitaja Hea Film) "Väljakutsujad" (lavastaja Luca Guadagnino, levitaja ACME) "Kimäär" (lavastaja Alice Rohrwacher, levitaja A-One Films Estonia) "Furiosa: Mad Maxi saaga" (lavastaja George Miller, levitaja ACME) "Langemise anatoomia" (lavastaja Justine Triet, levitaja KP Distribution) "Kodusõda" (lavastaja Alex Garland, levitaja Hea Film) "Minu lemmikkook" (lavastajad Maryam Moghaddam ja Behtash Sanaeeha, levitaja KP Distribution)

Kahe Oscariga pärjatud "Huvivööndi" kirjutas ja lavastas inglise režissöör Jonathan Glazer. Holokaustifilm põhineb Martin Amise romaanil "The Zone of Interest", kuid romaanist hälbides on Glazer toonud filmi keskmesse Auschwitzi surmalaagris komandandiks olnud Rudolf Hössi perekonna idüllilise igapäevaelu unelmate kodus, mis ehitatud otse laagri müüri äärde.

Eesti kõige vanemat filmiauhinda Neitsi Maalit antakse välja alates 1993. aastast. Võitja valib Eesti Filmiajakirjanike Ühing, mis koondab Eestis tegutsevaid filmiajakirjanikke. Neitsi Maali pronkskujule lisandub võitjale ka 2500 euro suurune preemia.

Filmi on võimalik vaadata filmikeskkonnast Arkaader.ee