Galerii: lastekirjanduse keskuses avati liikumisele pühendatud näitus

Illustratsiooninäitusel on väljas 19 illustraatori looming. Teosed uurivad liikumise kõiki väljendusvorme – alates sportimisest ja tantsust kuni tsirkuse, malemängu ja isegi loomade ning looduse liikumiseni välja. Keskuse illustratsiooni- ja trepigaleriis on eksponeeritud nii uusi, spetsiaalselt näituse tarbeks loodud pilte kui ka juba varem valminud, kuid teemaga haakuvaid illustratsioone.

Näituse kuraator Viive Noor lausus, et "Terves kehas terve vaim" on ajendatud soovist uurida liikumist selle erinevates vormides, mis ei piirdu ainult sportlike tegevustega.

"Üldistades võib öelda, et kunstnikud on sageli spordivaenulikud inimesed, kuid meie näitus näitab, et liikumine on palju rohkem kui lihtsalt sport – see on jooksmine, tantsimine, malemäng, tsirkus, looduse liikumine ja kõik, mis seondub meie kehaga. Soovime pakkuda värskeid vaatenurki liikumise tähendusele, mis ühtlasi kutsub mõtlema, kuidas liikumine mõjub meie vaimule ja igapäevaelule," lisas ta.

Näitusest võtavad osa Liis Roden, Natalia Mirzoian, Katrin Ehrlich, Kadri Ilves, Regina Lukk-Toompere, Liisi Lukk, Kadi Kurema, Liina Maadla, Kadri Roosi, Anu Kalm, Catherine Zarip, Pamela Samel, Anne Pikkov, Kaia Rähn, Viive Noor, Ulla Saar, Tiiu Kitsik, Anne Linnamägi ja Gerda Märtens

Näitus jääb avatuks 3. maini.