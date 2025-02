Järgmise aasta märtsis esinevad Tallinnas metal-bändid Amaranthe ja Epica

2008. aastal Rootsis loodud Amaranthe segab oma muusikas meloodilist metalit, elektroonilist rokki ja poppi. Bänd on andnud välja seitse albumit. Viimane neist, "The Catalyst", ilmus 2024. aasta veebruaris. "The Catalysti" peal põimisid nad esimest korda oma muusikasse ka sümfoonilise elemente.

"Me oleme neid asju varemgi teinud, aga me pole kunagi olnud nii teatraalsed. Me isegi arutasime, kas me läksime liiga kaugele, kuid siis mõtlesime – miks mitte? Selle albumi võti seisnebki selles, et laseme piirid vabaks ja lähme seikluslikku teed pidi," rääkis ansambli kitarrist ja asutajaliige Olof Mörck.

2003. aastal Hollandis asutatud Epicalt on sel aastal oodata uut, üheteistkümnendat albumit "Aspiral", mis on inspireeritud Poola skulptori Stanisław Szukalski tööst.

Kontsertturneel toetab Amaranthe'i ja Epicat ansambli Delain endine vokalist Charlotte Wessels, kes andis hiljuti välja esimese sooloalbumi "The Obsession".