Kas meil on oma elujõulised traditsioonid ja on meil neid üldse vaja? Stuudios on diplomaat ja endine protokolliülem Jaak Jõerüüt ning folklorist Reet Hiiemäe. Saadet juhib Maarja Vaino.

"Kultuuristuudio. Arutelu" on ETV2 eetris teisipäeval, 18. veebruaril kl 22.00.