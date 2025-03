Naiste Ööde filmifestivali avab Eesti kaastootmisel valminud film "Rootsi torpeedo"

Esimese Skandinaavia naisena 1939. aastal üle La Manche'i väina ujunud Sally Bauerist rääkiv linateos on suures osas üles võetud Eestis – selle kaastootjateks on siinsed stuudiod Three Brothers ja Amrion. Filmi kostüümikunstnik Eugen Tamberg ja grimmikunstnik Kaire Hendrikson on juba pälvinud oma töö eest Rootsi rahvusliku filmiauhinna Guldbagge.

Filmi Eesti-poolne produtsent on Elina Litvinova, filmis astuvad teiste seas üles Ott Aardam ja Markus Habakukk, lisaks palju taustanäitlejaid. Filmi võtted toimusid 2023. aastal nii Ida-Virumaal kui ka Saaremaal. Lisaks Eestile on filmi kaastootjad Soomest, Rootsist ja Norrast.

"Rootsi torpeedo" on režissöör Frida Kempffi teine täispikk mängufilm, tema täispikka debüüti "Koputus" sai näha 2023. aastal HÕFF-il.

Filmi maailma esilinastus möödunud aastal Toronto filmifestivali võistlusprogrammis.