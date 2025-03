HÕFF toob vaatajate ette 16-aastase Eesti režissööri lühiõudusfilmi

Karus õpib Rocca al Mare kooli 9. klassis ja on filmitegemise vastu tõsisemalt huvi tundnud alates 8. klassist. Tema "Eetri deffekt" saabus festivalile ametliku esituse kaudu. "On suur rõõm, et juba nii noored autorid teevad filme, mis suudavad panna võpatama," ütles HÕFFi juht Helmut Jänes.

"4. klassis sain oma esimese arvuti, millel oli videotöötlusprogramm Windows Movie Maker. Hakkasime koos sõpradega tegema videosid, sketše ja minifilme. Esimene pärisfilm valmis 8. klassis, kui oli vaja teha loovtöö. Olin selleks ajaks ise ära õppinud filmitegemiseks vajalikud põhialused – sealt see alguse saigi," ütles Karus.

Haapsalus ekraanile jõudva viieminutilise õudusfilmi "Eetri deffekt" peategelane on laps, kes vaatab televiisorist multikaid, kui saade järsku katkeb ja kõlab riiklik teadaanne, milles palutakse sulgeda kõik uksed ja aknad ning mitte kellelegi avada – ka sellele mitte, kes näeb välja nagu normaalne inimene.

Autori sõnul valmis see analoog-horror´ite eeskujul. "Analoog-horror on üks õudusfilmi žanre, mis põhineb found footage-tüüpi videotel. "Analoogilist õudust" iseloomustavad tavaliselt madala täpsusega graafika, krüptilised sõnumid jms. Pärast selliste videote vaatamist tuli mul idee panna see ja klassikaline film kokku. Uurisin põhjalikult õudusžanri kohta. Soovisin tuua esiplaanile helidisaini ja valguse, mis annaks kõige paremini edasi filmi atmosfääri," rääkis Karus.

Kokku kuulub viimase aja kõige huvitavamaid lühikesi žanrifilme koondavasse kassetti "Õudne Eesti" viis linateost.

Esmakordselt saab laiema avalikkuse ees näha ka Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi filmitudengi Rauno Laikjõe verivärsket õudusfilmi "Verine väits", kus astub kõrtsmiku maailma mineviku näoga võõras, kelle kohalolu hakkab hägustama piire reaalsuse ja õudusunenäo vahel.

Tudengifilmidest kuuluvad "Õudse Eesti" programmi veel Johanna Viskari "Augusti karjäär" ja Elis Rumma lõpufilm "Ära ole uhke".

Viienda linateosena jõuab ekraanile Kadri Nikopensiuse ja Rebeka Põldsami "Lillade õuduste öö", milles tänapäeva Eesti kväärtegelased satuvad ajas ligemale sada aastat tagasi, 1929. aasta "suguvõltsijate" pidudele. Film valmis Eesti Rahva Muuseumi näituseks "Kellele kuulub öö?".

Kõik "Õudse Eesti" linateosed hakkavad kandideerima ka parima Eesti žanrifilmi auhinnale.

20. sünnipäeva tähistav Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toimub tänavu 1.–3. maini.