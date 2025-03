Kultuuri kodu | Eesti filmi partisan Peeter Simm

Peeter Simm on eesti filmi partisan. Kui vihma sajab ja tuul on liiga vali, et välja minna, ütleb Simm: "Mida halvem ja külmem on ilm, seda parem!" Kui keegi teine enam ei näe ega kuule, võtab võidu partisan, kel relvaks käes konservikarbi kaas.

Oma kaasvõitlejatel soovib ta, et keegi ei ütleks, et see pole võimalik. Juba need kolm sõna kulutavad liigselt sekundeid, selle asemel, et hakata lahendust otsima. "Võtteplats on alati niimoodi, et mitte kunagi pole kõik päris korras. Alati tuleb leida mingisuguseid lahendusi," lausus Simm.

"Minu jaoks on erakordselt oluline, et pärast filmi ei oleks inimestel suus ebameeldivat sapist järelmaitset," lausus ta. Simmi film maitseb nagu komm. Kui telekast tuli "Arabella, mereröövli tütar" oli nõukaaja lastel pidupäev ja peale filmi soovisid kõik olla vapramad kui varem. "Kui nad vähemalt kaks või viis minutit on natukene paremad inimesed, kui nad olid enne, siis korrutage see vaatajate arvuga läbi ja vaadake, kui palju head olete teinud."

***

Lühiklippide sarja režissöör on Erle Veber, tekste kirjutab Urmas Vadi ja loeb Marika Vaarik, arhiivis toimetab Ruth Alaküla, kaamerat juhib Manuel Mägi ning mikrofoni hoiab Mart Kessel-Otsa.