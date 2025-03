Kultuuri kodu | Kosmosesse viiv Sven Grünberg

Kes juhtunud kosmoses käima, on seal kindlasti kohanud Klaabut ja Sven Grünbergi helindeid. Eks terve ilm on täis kõiksuguseid võnkeid. Grünbergil on antenn nende püüdmiseks olemas.

70-ndatel lõi Grünberg progeroki koosluse Mess. Paljud ei saanud aru, mida endast kujutab see rokkiv elektrooniline segadus. Sel vaatas enamus süntesaatorit justkui ufot – parem sellega mitte kaasa minna. Ja kui Grünberg läks oma esimest plaati salvestama, öeldi talle ei-ei, süntesaator teeb ainult viu-vau, sellega saab teha tuulemüha, aga mitte plaatidel muusikat. Aga sai. Elektroonilisest muusikast sai Grünbergi orgaaniline osa.

Muidugi ei ole asi ainult tehnikas, ka oma hinge eest tuleb hoolt kanda. Ühtäkki jõuab Grünberg budismi juurde.

"Mina vanemaks ma olen saanud, seda enam on nihkunud minu huvide kese muusikalt ära teemadele, mis puudutavad üldse inimese eksistentsi, olemist ja olemust. Siin maailmas on inimesel ka võimalused saada paremaks ja targemaks. Ma arvan, et see ongi inimese üks põhiline ülesanne üleüldse maailmas. Muusika abil saab ehk inimesi toetada ja aidata, saab inimestele edasi anda seisundeid, mis kutsuvad inimest üles meeleselgusele," rääkis Grünberg.

Ja muidugi vajavad Grünbergi muusikat paljud mängu- ja animafilmid. Keegi ei kujutaks ette "Hukkunud alpinisti hotelli" ilma just niisuguse muusikata. Ilma selleta kukuks ka Klaabu kosmosest alla. Ja Leiutajate küla rahvas kurvastaks.

Lühiklippide sarja režissöör on Erle Veber, tekste kirjutab Urmas Vadi ja loeb Marika Vaarik, arhiivis toimetab Ruth Alaküla, kaamerat juhib Manuel Mägi ning mikrofoni hoiab Mart Kessel-Otsa.