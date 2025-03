Kultuuri kodu | Kareva kirjutab kõigest, mis mahub päeva ja öö ümber ja vahele

Doris Kareva käis veel keskkoolis, kui ta tuli noorte kirjandussündmusele 76. Peagi olid tema luuletused kogumikus "Viis tüdrukut ja kaheksa poissi". Varsti ilmus debüütkogu "Päevapildid", siis "Ööpildid". Öö ja päev on teemaks ka paarkümmend aastat hiljem. Kareva kirjutab kõigest, mis mahub päeva ja öö ümber ja vahele. Tema luules käivad koos armastus ja surm, igavik ja hetk.

Vormilt on Kareva täpne ja napp. Tema luules pole midagi üleliigset. Samas öeldud saab kõik. Mida Kareva luulest ei leia on argisus. Tema luule on maast nii kümme tolli lahti.

Luuletamise kõrval on ta töötanud UNESCO-s, toimetanud Sirbis ja Loomingus ning olnud toeks paljudele noortele autoritele.

*

Lühiklippide sarja režissöör on Erle Veber, tekste kirjutab Urmas Vadi ja loeb Marika Vaarik, arhiivis toimetab Ruth Alaküla, kaamerat juhib Manuel Mägi ning mikrofoni hoiab Mart Kessel-Otsa.