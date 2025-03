Tarbekunsti- ja disainimuuseumi uus näitus heidab pilgu Martin Pedaniku loomingule

Näituse kujundajatel on õnnestunud napile pinnale luua külluslik väljapanek kunstniku erinevatest väljakutsetest. Kesksel kohal on NO teatri graafiline identiteet, selle kõrval arvukad raamatukujundused, arhitektuuriprojektid ning Martin Pedaniku signatuurtegelaseks kujunenud Kizoo maailm. Just viimast peab ka kunstnik ise märgiliseks oma loomingus.

"Selliseid silmadega kujundeid on õnnestunud kultuuriväljal paigutada siia-sinna, ja võib-olla teine asi, ornamenti ühiskonnas läbi plakatite rohkem nähtavale tuua," rääkis ta. "Ma arvan, et ma ise püüaksin olla nii vaba, kui vähegi suudan. Iga töö määrab vabaduse astme. Püüan kliendile alati võimalikult mängulist lahendust pakkuda."

Näitus Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis on avatud 1. juunini.