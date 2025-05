Näitus "Piirideta aineväljadel" tegeleb kunstnike ja materjalide suhtega

Kuraatorid Ingrid Allik ja Karin Paulus on pannud välja nii täna aktiivselt tegutsevaid kunstnikke kui ka klassikuid, kelle looming kõneleb uute teostega samas keeles.

"Meile endale näis, et igal autoril on siin selline omalaadne transaineline lähenemine, see tähendab, et nende jaoks on normaalsus sageli ühendada erinevaid materjale, erinevaid tehnoloogiaid, ja kuidagi on nendes enestes selline orgaaniline keskkond," ütles kuraator Karin Paulus.

Ehkki näitus tõstab keskpunkti klaasi, savi ja teised ürgsed materjalid, saavad sõna ka uued tulijad.

"Näiteks on meil Hannah Segerkrantzi kosmosekivid, mis on valmistatud kanepibetoonist ja Mari Lemet, kes tegutseb Eestiga paralleelselt Milanos. Temal on 3D prinditud kleit, mis mõnes mõttes mõjub ka futuristlikult, ja mida võib-olla veel võiks siit kaasa saada, et just need vanad tuttavad materjalid nagu savi või klaas, et kui värskelt saab neidki kasutada ja tegelikult on ka rahvusvaheliselt näha, kuidas neid mõnes mõttes taasavastatakse," ütles Paulus.

Näitus "Piirideta aineväljadel" on Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis avatud septembri keskpaigani.