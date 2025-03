Kultuuriportaal soovitab: Ivar Murdi ja Taavi Aruse dokfilm "Eesti rula lugu" Jupiteris

Viiskümmend aastat kohalikku rulakultuuri. Rulatamine on elustiil, isiklik väljendumisviis, loovus ja mässumeelsus, millest on Eestis saanud palju enamat kui lihtsalt trikkide tegemine. Rulatajad kordavad üheskoos: "Rulatamine on andnud mulle kõik." Rulatamine on elu. Rulatamine on vabadus. See on viis aastakümmet kestnud skeene lugu Eestis, alates 1980ndatel Võrus saviratastega tehtud ruladest kuni tänaste noorteni, kelle jaoks on kogu maailm valla.

Produtsent Ivar Murd, kaasprodutsent Kristopher Lugend, režissöörid Ivar Murd ja Taavi Arus, operaator Taavi Arus, helirežissöör Markku Tiidumaa, monteerijad Ivar Murd ja Taavi Arus.

"Eesti rula lugu" on vaadatav Jupiteris.