Kultuuriportaal soovitab: Quentin Dupiex' absurdikomöödia "Daaaaaalí!" Jupiteris

Kahjuks näeme viimasel ajal üha vähem režissööre, kelle käekiri oleks nii äratuntav, et vaid ühe kaadri põhjal on ilmeksimatult võimalik kindel olla, kelle linateosega on tegu. Prantsuse lavastaja Quentin Dupiex napilt üle tunni kestvad absurdsed ja veidrad komöödiasahmakad ei vea kunagi alt.