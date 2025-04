Kultuuriportaal soovitab: Wong Kar-Wai "Chungking Express" Jupiteris

Wong Kar-Wai filme võib esmapilgul süüdistada üleliigses stiliseerituses, aga kaasaegse kino ühepalgelisuse kõrvale on vaja vahel just sellist ülelaetud äratuskella, et tuletada meelde, miks me päriselt filme armastame. "Chungking Expressi" mõjub kui ekspressiivne visuaalne plahvatus, parimas võimalikus mõttes.