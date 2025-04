Flo Kasearu: kunst ja huumor aitavad probleeme lahendada

Märtsi lõpus avati Kai kunstikeskuses Flo Kasearu isikunäitus "Ainult mitte minu tagahoovis", mis kutsub mõtlema teemade üle, mis on seotud arendustegevuse ja muutustega.

Kunstnik rääkis "Vikerhommikule" antud intervjuus, et ühe tõuke näituse teemaks andis talle Kai asukoht. "Kuna ma olen kohaspetsiifiline kunstnik, kes kohandab ennast lähtuvalt kohale, siis tundus, et see lõputu arendus, mis seal toimub, oleks hea alguspunkt," selgitas ta ja lisas, et samuti puudutas teda tema Pelgulinna kodu kõrvale ehitatud uus maja ja maakodu taha planeeritav tuulepark. "Kõik need arendusprojektid, mis sulle tagahoovis lähenevad, see tundus päris intrigeeriv teema."

Siiski tõdes Kasearu, et ajal, mil ta näitust looma hakkas, ei olnud kõnealune teema nii aktuaalne. "Praegu ongi ühiskond mõnes mõttes lõhestunud. See teema tundub väga populaarne olevat," märkis ta ja selgitas, et kunstnikule omaselt proovib ta teemasid, mida elu talle ette söödab, läbi kunsti filtreerida. "Minu jaoks töötab elu erinevaid olukordi ja probleeme läbi kunsti ja huumori lahendada."

Näitusele eelnenud uurimistöö ajal tutvus Kasearu erinevate seisukohtadega, käis erinevates kogukondades välitöödel ja võttis osa koosolekutest.

"Need koosolekud, mis on hiljuti väga mõnusalt dramaatiliseks läinud, olid siis väga rahumeelsed. Kohal olid võib-olla rohkem need, kes olid maaomanikud ja kelle maale tahetakse tuulikud panna, nad saavad suurema rahapaja ja ootasid juba, et hakkaks ehitama. Siis ma mõtlesin, et kõik läheb nii ludinal ja ma nägin ainult rahumeelset osa. Hiljem on see tormilisemaks läinud," meenutas kunstnik.

Ühes taastuvenergiafirmas välitöödel käies kuulis Kasearu, et tuuleparkide müra võib võrrelda kodusest külmkapist kostuva müraga. Sellest väitest sündis tal idee näitusele külmkapid tuua. "Kuna üks koht, kuhu plaanitakse tuuleparke rajada on Risti, tuli mõte teha külmkappidest rist," tõi ta välja.

Selliseid päris elust lähtuvaid kujundeid on väljapanekul veelgi. Näiteks on ta oma maja seepi valanud ja sellel tilgub vett peale. Vee mõjul muutuv seebimaja sümboliseeribki muutust. "Ma ka ei tea, milline see nelja kuu pärast maja saab välja nägema," sõnas Kasearu.