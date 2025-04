Eesti Kontserdi juht Kertu Orro pälvis Poola Vabariigi teenetemärgi

Kertu Orrot tunnustati teeneteristiga silmapaistva panuse eest Eesti-Poola kultuurisuhete edendamise ja Poola muusika populariseerimise eest Eestis. Teenetemärk anti välja Poola Vabariigi presidendi Andrzej Duda otsusega. Eesti Kontserdi ja selle eelkäija Eesti Riikliku Filharmoonia pika ajaloo jooksul on Orro esimene juht, kellele nii väärikas rahvusvaheline tunnustus osaks sai.

Kertu Orro on Eesti Kontserdi juht olnud alates 2019. aastast. Tema tööd iseloomustab pühendumine ning väga ulatuslik kultuuriline koostöö välisriikidega. Tema eestvedamisel on Eesti Kontserdi festivaliprogrammides esinenud arvukalt põnevaid ja mitmekülgseid külalisteatreid. Nii on kahel korral olnud Saaremaa ooperipäevade fookus Poola kultuuril: 2016. aastal esines Saaremaa ooperipäevadel Wrocławi ooperiteater ning 2022. aastal Sileesia ooperiteater. Samal, 2022. aastal oli Poola muusika fookuses ka Pärnu ooperipäevadel, kus esines Poola Kuninglik Ooper.

Poola Vabariigi Pronksjas teeneterist anti Kertu Orrole üle 13. aprillil Kadrioru lossis Lossimuusika sarjas toimunud kontserdil, kus musitseerisid Poola muusikud – tšellist Bartosz Koziak ja pianist Agnieszka Kozlo.

2022. aastal tunnustas Poola Vabariigi Tallinna suursaatkond Kertu Orrot Maria žaboo auhinnaga tänuks pikaaegse koostöö eest Poola muusikamaailma edendajatega.