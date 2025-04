Muuseumiöö keskendub tänavu mäluasutuste ligipääsetavusele

Laupäeval, 17. mail, rahvusvahelisel muuseumipäeval leiab aset 16. Muuseumiöö "Öös on raamatut!". Pea 200 muuseumit ja mäluasutust on sel õhtul avatud kell 18.00-23.00.

Sel aastal on Muuseumiööd korraldav Eesti Muuseumiühing võtnud fookusesse ligipääsetavuse muuseumides ja teistes mäluasutustes.

"Eesti Muuseumiühing on aastaid teinud tööd selle nimel, et jõuda järjest laiema sihtrühmani. Meil on Euroopa statistika järgselt kõige rohkem muuseumeid inimese kohta, kuid ometi ei jõua endiselt mitte igaüks meie pakutava sisuni. Põhjuseid on erinevaid, aga üks olulisemaid nendest on kindlasti ligipääsetavus," selgitas Eesti Muuseumiühingu tegevjuht Anu Viltrop.

"Nüüd oleme võtnud seisukoha, et lisaks atraktiivsele programmile on meie jaoks äärmiselt oluline Muuseumiööl ka ligipääsetavuse info erinevates kanalites. Seda ikka selleks, et ära hoida pettumust juhtudel, kui mõni muuseum pole ressursside nappuse tõttu suutnud veel oma hoonet või ekspositsiooni ligipääsetavaks teha," lisas ta.

Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimehe Meelis Joosti sõnul on muuseumitest saanud omamoodi teenäitajad ligipääsetavuse arendamisel. "Edu võti on koostöö kasutajatega, kes saavad anda nõu, kuidas ligipääsetavust parandada. Samm-sammult olukord paraneb. Kutsun üles meie võrgustiku aktiviste ja kõiki huvilisi Muuseumiööst osa võtma," sõnas ta.

Muuseumiöö raames on enamike muuseumite pilet üks euro, mitmed muuseumid ja mäluasutused avavad oma uksed ka tasuta.