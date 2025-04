"Kirjandusministri juures" hooaja lõpetab Merle Karusoo

Merle Karusoo ütles, et ta pole sugugi kindel, kas ta on elulugusid teatrilavale tuues suutnud neid allutada draamareeglitele. "Ma olen teinud seda, mida ma oskan, koos näitlejatega," selgitas ta ja lisas, et reeglid ei ole nende jaoks eriti olulised olnud. "Olulisem on olnud see, et me saaksime ilmutada seda inimest."

"Mina võtan tõeks seda, mida mulle räägitakse täna, ma arvan, et mulle ei valetata, sest kui päris valetatakse, siis on see äratuntav, homme räägitakse sama lugu teistmoodi, siis ma võtan selle ka tõeks, see on liikuv asi, ei ole olemas absoluutset dokumentaalsust," nentis Karusoo.

