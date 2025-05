Suri laulja Els Himma

Himma lauljatee algas 1962. aastal Tallinna toona populaarseimas restoranis Kevad, kus ta oli solist ligi kümme aastat. Paralleelselt andis ta kontserte mitmete ansamblitega, nende hulgas ETV ansambel Kustas Kikerpuu juhatusel, Raivo Tammiku trio, Emil Laansoo ansambel, Jaan Kumani ansambel ja paljud teised. Lisaks andis Himma kontserte ENSV Riikliku Filharmoonia solistina.

1960. aastatel osales Himma džässifestivalidel nii Eestis kui ka välismaal ning teenis rohkesti tunnustust. Just džäss oli tema lemmikžanr.

Suurem avalik populaarsus saabus Himmale 1960. aastate teises pooles, kui ta astus üles kontsertfilmides "Meloodia 66" ja "Meloodia 67", Eestit tutvustavas ja välismaisele publikule mõeldud filmis "Must habe tahab teada" ning ülipopulaarses telesaates "Horoskoop".

Telefilm "Melooda 66", Els Himma (1966) Autor/allikas: Anton Mutt / ERR

Õige pea jõudis Himma talent ka kinolinale. Ta osales muusikafilmides "Uksed" ja "Varastati Vana Toomas" ning mängufilmides "Šlaager", "Suletud ring" ja "Võõra nime all".

1970. ja 1980. aastatel oli Els Himma kõrgelt hinnatud artist Tallinna varieteedes – Viru varietees, baar-varietees Tallinn ning hotelli Tallinn varietees. 1990. ja 2000. aastatel esines Himma solistina suurematel levimuusikakontsertidel ning privaatsematel sündmustel. Tema kontserttegevus kestis 2024. aastani.

Himma repertuaar oli rikkalik, ulatudes estraadist džässini, rahvalauludest diskopaladeni ning romanssidest tangodeni.

Els Himma repertuaari tuntumad laulud on "Millest sa elad ja hingad", "Must mees", "See on hea", "See tunne pole uus", "Kesköö", "Veerev päev", "Maestro" ja paljud teised.

Els Himmat jäävad leinama kaks tütart.