Haldi: Els Himma mõju on suurem kui ma arvatagi oskan

Muusik Haldi Välimäe ütles ERR-ile antud intervjuus, et Els Himma mõju talle on olnud ilmselt suuresti alateadlik, kuna Himma lood on teda saatnud ka lapsepõlves.

Haldi ütles, et Els Himma on üks neist eelmise sajandi diivadest, kes mitte ei esindanud lihtsalt laule, vaid tema esituste kaudu kujunes välja meie popmuusika ajalugu. "Tema mõju on suurem kui ma arvatagi oskan, see on alateadlik, tema lood on saatnud mind lapsepõlves ja ka siis, kui see pole isegi teadlik kuulamine olnud."

"Tema esitatud loomingul on olnud ka üks väga otsene mõju, tema esitatud "Vihma käes" inspireeris meid Mattias Tirmastega nii palju, et sellest samast loost inspireerituna kirjutasime me Haldi ja ansambel Flamingo esimesele plaadile loo "Südasuvised ööd"," tõdes ta.

See on tema jaoks kompliment, kui teda peetakse meie aja Els Himmaks. "Eks see on kindlasti ka seetõttu, et me oleme Haldi ja ansambel Flamingoga läinud tagasi Eesti soul'i juurte juurde, siis nende juurte juures üks oluline kuju on kindlasti Els Himma.