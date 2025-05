Galerii ja videod: ERR-i arhiivipärlid Els Himmast

Els Himma sündis 23. jaanuaril 1940. Tema lauljatee algas 1962. aastal Tallinna toona populaarseimas restoranis Kevad, kus ta oli solist ligi kümme aastat. Paralleelselt andis ta kontserte mitmete ansamblitega.

Suurem avalik populaarsus saabus Els Himmale 1960. aastate teises pooles, kui ta astus üles kontsertfilmides "Meloodia 66" ja "Meloodia 67", Eestit tutvustavas ja välismaisele publikule mõeldud filmis "Must habe tahab teada" ning telesaates "Horoskoop". Els Himma on osalenud ka muusikafilmides ning mängufilmides.

1970. ja 1980. aastatel oli Himma väga kõrgelt hinnatud artist Tallinna populaarseimates varieteedes. 1990. ja 2000. aastatel esines ta solistina suurematel levimuusikakontsertidel ning privaatsematel sündmustel. Tema kontserttegevus kestis 2024. aastani.

Els Himma repertuaari tuntumad laulud on "Millest sa elad ja hingad", "Must mees", "See on hea", "See tunne pole uus", "Kesköö", "Veerev päev", "Maestro" ja paljud teised.

2020. aastal pälvis ta Valgetähe V klassi teenetemärgi.

"Meloodia 67" (1967)

"Tähelaev. Els Himma" (2011)

Vikerraadio "Heli nälg" (2021)