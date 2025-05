Olavi Pihlamägi: varietees oleks Els Himma sobinud ükspuha millisele Euroopa lavale

Olavi Pihlamägi sõnul oli Els Himma suurepärane esineja ja artist. "Ta polnud mitte ainult laulja, vaid ka näitleja, varietees oli ta sellise tasemega artist, kes oleks sobinud ükspuha millisele Euroopa lavale," tõdes ta ja lisas, et Els Himma muusikat kuulatakse tänaseni suuresti just seetõttu, et ta on teinud väga häid loomingulisi valikud ning ka tema esitused on tasemel. "Kahjuks olen ma ka oma elus kohanud väga häid laule, mis on esitatud väga halvasti."

Tal oli õnne ka Els Himmaga elu jooksul kokku puutuda. "Olen temast saateid teinud, temaga koos laval olnud ning ka samas seltskonnas olnud ning ta oli väga vaimustav, kui paljud artistid olid ülevoolavad, siis tema jäi alati soliidselt tagasihoidlikuks, see ei tähenda, et ta pidas end paremaks, vaid ta oli lihtsalt pigem malbe kui pealetükkiv."

"Laule võib vaadata igaüks internetist, kõik leiavad midagi sellist, mis neile korda lähevad, aga tuleb öelda, et pole väga palju lauljannasid, kes oleks olnud filmi peaosas," ütles ta ja lisas, et tol ajal oli see väga hea toon, kui lauljanna oli kunstilises filmis peaosas. "Ma mõtlen Els Himmat ja tema võrratut rolli Peeter Urbla filmis "Šlaager", samal ajal tehti Venemaal Alla Pugatšovast ja Sofia Rotarust film, meil oli Els Himmast samal ajal selline muusikaline ning kunstiline film."

"Mul on temast väga head mälestused, veel paar aastat tagasi oli üks üritus, kus Els Himma viibis ja meil jätkus juttu kauaks," meenutas ta ja ütles, et tema surmauudist kuuldes oli ta väga ehmatunud ja kurb.