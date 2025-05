Anne Erm: kui oled korra Els Himma häält kuulnud, siis tunned selle edaspidi alati ära

Anne Ermi sõnul paistab Els Himma eelkõige silma väga omapärase häälega. "See tuleb alati sügavalt, läbitunnetatult ja südamest, tema eriline madal tämber on alati köitnud," ütles ta ja kinnitas, et karjääri alguaastatel laulis Himma ka rohkem džässi. "Ta laulis restorani Kevad ansambliga, Raivo Tammiku ja ka ETV ansambliga, võib isegi öelda, et peaaegu kõigi džässmuusikutega."

"Aastad läksid mööda ja kui džäss veidi ebapopulaarsemaks muutus ning popmuusika peale tuli, siis ta käis ajaga kaasas ja laulis väga palju moodsa aja lugusid," ütles ta ja lisas, et Els Himma salvestas väga palju ja tal oli tohutult häid lugusid. "Uno Naissoo lugusid oli palju, mul on isegi tunne, et Naissoo kirjutas mingid lood just spetsiaalselt temale, ma ei või kindel olla, aga tundub küll, et ta arvestas just Himma häälega."

Märkimisväärseid lugusid on Els Himmal nii palju, et terve ühe raadiopäeva võiks nendega täita. "Ta on jätnud sügava jälje meie levi- ja džässmuusikasse, mida lihtsalt ei saa unustada," rõhutas ta ja lisas, et arhiivides on väga palju tema loomingut, mida võiks uuesti avastada ning taas välja anda. "

Selles võib tema sõnul kindel olla, et Els Himma on mõjutanud mitmeid põlvkondi noori muusikuid. "Himma oli üks meie esimesi džässilauljaid, ta oli väga stiilne ja isikupärane ning seda on just džässis vaja," tõdes ta ja rõhutas, et kui sa oled korra Els Himma häält raadios kuulnud, siis sa tunned selle edaspidi ära.

Kuigi Els Himma sõbrannaks Anne Erm end ei nimetaks, siis aastate jooksul puutusid nad omavahel ikkagi kokku. "Ta oli väga vaimukas, päikseline ja intelligentne, minu meelest ta käis väga hästi riides ja oli alati hoolitsetud, ta nägi alati suurepärane välja ning selles vaates võis teda kadestada," meenutas ja lisas, et Himmale meeldis alati ka pisut naljatada. "Ta oli suurepärane kaaslane ja kõik, kes on temaga kokku puutunud, on olnud õnnega koos."