Galerii: Krulli kvartalis lõppesid noortefilmi "Morten" võtted

Lõppesid noortefilmi "Morten" filmivõtted
Tallinnas Krulli kvartalis jõudsid lõpule uue Eesti noortefilmi "Morten" võtted.

"Morten" on maagilise realismi võtmes jutustatud eneseleidmise lugu teismelisest poisist, kes ei tunne end jõukamate klassikaaslaste seas just eriti kindlalt. Morteni ainsaks varanduseks ja lohutuseks on vanaisa kingitud fotokaamera. Kui Morteni ellu ilmub kaks tüdrukut, pöördub Morteni maailm pea peale. Ta peab ühtäkki hakkama mõtestama enda jaoks nii tärkavat armumise tunnet kui ka maailma enda ümber.

Filmi režissöör on Ivan Pavljutškov. Linateos põhineb Reeli Reinausi auhinnatud noorteromaanil "Morten, Emilie ja kadunud maailmad".

"Morteni" viimased võttepäevad möödusid Tallinnas Krulli kvartalis, kus filmiti noortepeo stseene.

"Noortepeo stseen oli üks suuremaid ja raskemaid teise võtteperioodi jooksul. Massistseeni lavastamine on alati keeruline, sest kõik kaadris toimuv tegevus peab olema õigesti ajastatud, loomulik ja elav. Lokatsioon oli nõudlik nii kunsti kui valguse poolest, kuna tahtsime teha pikemalt kestvaid kaadreid suuremates ruumides. Seintele tehti Tartu ja Tallinna tänavakunstnike poolt grafitid, mis väga hästi toetasid nii stseeni sisu kui ka üldist filmi atmosfääri. Peostseen andis võimaluse tuua ekraanile nii tegelaste omavahelisi pingeid kui ka noortele omast vabadust ja elurõõmu," avas režissöör.

Filmi casting'u juht Heli Jürisson kinnitas samuti, et suuremahuline ja kardetud tehasepeo filmimine läks suurepäraselt.

"Olime kokku toonud juba eos ägedad, alternatiivsed ja nutikad noored, kes pimedatel öötundidel koos režissööri assistentidega pidevalt kaasa mõtlesid, et luua lõbus õhkkond võtteplatsil ja autentne pilt ekraanil. Kuigi vahel pelgan, et nõuame noortelt liiga palju, siis hiljem e-mailile saabunud tänukirjad tõestasid, et kõik tõesti nautisid protsessi ja tahaksid veel rohkemgi kaasa lüüa," märkis ta.

Ka loo autor ja stsenarist Reeli Reinaus käis mitmel päeval võtteid vaatamas. "Nähes, kuidas terve hulk inimesi nagu üks suur olend, täpselt, koordineeritult ja professionaalselt töötab, tekkis isegi väike hirm, et kas lugu sai ikka piisavalt hea. Aga muidu oli lihtsalt tore võtteplatsil olla – Rummu karjääris sai ujuda ja raba lähedal mustikaid süüa. Krullis aga külma õhtu ja öö tõttu tekkidesse mähitud noortele kaasa elada ning loota, et äkki nad ikkagi vähemalt filmipisikuga nakatatud said."

Filmi peategelast Mortenit kehastab kinopublikule linateosest "Fränk" tuttav Tõru Kannimäe. Teistes olulistes rollides astuvad üles Helena Maria Reisner ja Emili Rohumaa. Lisaks mängivad filmis Külli Teetamm, Andres Mähar, Gert Raudsep ja Priit Loog.

Filmi režissöör on Ivan Pavljutškov, stsenarist Reeli Reinaus, operaator Ants Tammik, kunstnik Ketlin Kasar ja kostüümikunstnik Neoon Must. Filmi toodab Kopli Kinokompanii koos Leedu kaastootja Fralita Filmsiga. Produtsent on Anneli Ahven, filmi levitab ACME Film. 

"Morten" jõuab kinodesse 2026. aasta sügisel. 

Toimetaja: Karmen Rebane

