X!

Tallinnas esineb briti produtsent ja helilooja Jon Hopkins

Muusika
Jon Hopkins
Jon Hopkins Autor/allikas: Imogene Barron
Muusika

19. detsembril astub Alexela kontserdimajas koos Kristjan Järvi ja Nordic Pulse ansambliga lavale briti elektrooniline muusik Jon Hopkins.

Ühiselt esitatakse Jon Hopkinsi möödunud aastal ilmunud ambient-albumi "Ritual" uut tõlgendust. Hopkins on klaveril ning dirigent-produtsent Kristjan Järvi juhatab oma ansamblit reaalajas sündivas avastusprotsessis. Tegijate sõnul kasvab teose algsest vormist välja muusikaline rännak, milles Hopkinsi teedrajavad elektroonilised helimaastikud põimuvad orkestri, valguse ja improvisatsiooniga, luues ühe katkematu ja transformatiivse teekonna.

""Ritual" ei mahu päriselt praegustesse muusikatarbimise parameetritesse. Kui tuleb keegi nii erakordne ja ebatavaline nagu Kristjan ja näeb selles lähtekohta, jääb üle vaid öelda "jah" ja ülejäänu hiljem välja mõelda. Paistab, et oleme paljudes asjades ühel lainel — ja just seda on vaja, et saaksin täielikult usaldada kellelegi nii isikliku teose ümbermõtestamise," ütles esimest korda Eestis esinev Hopkins.

Ansamblis Imogen Heap klahvpillimängijana alustanud Jon Hopkins on briti muusik, produtsent ja helilooja, kes on eelkõige tuntud oma koostööde kaudu Coldplay ja Brian Enoga. Hiljuti on ta koostööd teinud ka Charli XCX-i ja ansambliga The 1975. Tema soolokarjääri iseloomustavad eepilised ja klassikalisest muusikast inspireeritud produktsioonid. Ta on avaldanud seitse sooloalbumit ning rohkelt filmimuusikat.

Hopkinsi album "Ritual" platseerus ERR-i kultuuriportaali 2024. aasta parimate albumite edetabelis 36. kohale.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:13

Rajas: Charleville'i festivalil tekkis uue publikuga loominguline kontakt

15:12

Pildid: Ugala teatris esietendub absurdihõnguline komöödia "Superstaar"

14:56

Värske Rõhu uueks peatoimetajaks sai Saara Liis Jõerand

14:52

Suri komöödiasarjast "Hyacinth Bucket" tuntud näitleja Patricia Routledge

14:41

Kristiina Alliksaar: konteksti kultuurieelarve lugemiseks

13:51

Filharmoonia kammerkoor tähistab Pärdi sünnipäeva Glasgow's, Londonis ja Hamburgis

13:34

Uue muusika reede: Taylor Swift, Fred Again, Säm, Miguel jpt

13:34

Kunstimuuseumi kogusse lisandus haruldane Faehlmanni portree

12:26

Ideejazzi peaesineja on Ameerika trompetist Jeremy Pelt

12:08

Tallinnas esineb briti produtsent ja helilooja Jon Hopkins

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

02.10

Esimene Vana Toomas lahkus Tallinna raekojast

01.10

"Pealtnägija": esimene ekskursioon 105 miljoni eest uuendatud rahvusraamatukogus

01.10

Rahvusvahelisel muusikapäeval jagati muusikapreemiaid

02.10

Tuleval aastal esilinastuva rahvusvahelise põnevusdraama "Lex Julia" peaosas on Rea Lest

10:34

Galerii: Lätis algasid Veiko Õunpuu mängufilmi "Serafima" võtted

09:59

An-Marlen: hakkasin endast kui muusikust mõtlema pigem hiljuti

13:34

Uue muusika reede: Taylor Swift, Fred Again, Säm, Miguel jpt

02.10

Selgusid Henrik Visnapuu auhinna nominendid

01.10

Meelis Kubits: kultuuritegijad on ära orjastatud

02.10

Karl Birnbaum: minu meelest pole kunstil ja elul suurt vahet

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo