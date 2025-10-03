Tallinnas esineb briti produtsent ja helilooja Jon Hopkins

Ühiselt esitatakse Jon Hopkinsi möödunud aastal ilmunud ambient-albumi "Ritual" uut tõlgendust. Hopkins on klaveril ning dirigent-produtsent Kristjan Järvi juhatab oma ansamblit reaalajas sündivas avastusprotsessis. Tegijate sõnul kasvab teose algsest vormist välja muusikaline rännak, milles Hopkinsi teedrajavad elektroonilised helimaastikud põimuvad orkestri, valguse ja improvisatsiooniga, luues ühe katkematu ja transformatiivse teekonna.

""Ritual" ei mahu päriselt praegustesse muusikatarbimise parameetritesse. Kui tuleb keegi nii erakordne ja ebatavaline nagu Kristjan ja näeb selles lähtekohta, jääb üle vaid öelda "jah" ja ülejäänu hiljem välja mõelda. Paistab, et oleme paljudes asjades ühel lainel — ja just seda on vaja, et saaksin täielikult usaldada kellelegi nii isikliku teose ümbermõtestamise," ütles esimest korda Eestis esinev Hopkins.

Ansamblis Imogen Heap klahvpillimängijana alustanud Jon Hopkins on briti muusik, produtsent ja helilooja, kes on eelkõige tuntud oma koostööde kaudu Coldplay ja Brian Enoga. Hiljuti on ta koostööd teinud ka Charli XCX-i ja ansambliga The 1975. Tema soolokarjääri iseloomustavad eepilised ja klassikalisest muusikast inspireeritud produktsioonid. Ta on avaldanud seitse sooloalbumit ning rohkelt filmimuusikat.

Hopkinsi album "Ritual" platseerus ERR-i kultuuriportaali 2024. aasta parimate albumite edetabelis 36. kohale.