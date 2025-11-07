X!

Meel Paliale: filmiakadeemia liikmetele mõjus "Pikad paberid" värskendavalt

Film
Foto: Ken Mürk / ERR
Film

Ameerika Ühendriikides, New Yorgis, toimub iga-aastane Balti Filmifestival, kus tuuakse kinolinale aasta paremiku Eesti, Läti ja Leedu filmikunstist. Korraldajate sõnul on tänavune programm, kuhu kuulub ka Oscarile esitatud "Pikad paberid", nooruslik ja uudne ka New Yorgi paljunäinud publikule.

Juba kaheksandat aastat järjest tuuakse New Yorgi südames asuvas Skandinaavia Majas publikuni Eesti, Läti ja Leedu filmikunsti parimad palad.

"Filmide valimine muutub järjest keerulisemaks ja ma mõtlen seda heas mõttes. Balti filmikunsti kvaliteet on oluliselt arenenud viimase kaheksa aasta jooksul, mil oleme seda festivali korraldanud. Seetõttu on valik muutunud järjest raskemaks. Tänavu tahtsin aga eelkõige valida praegusaegseid filme, mis peegeldaks tänapäeva ja noorte kultuuri, sest minu arvates on oluline vaadata tulevikku," rääkis filmifestivali programmijuht Kyle Reinhart "Aktuaalsele kaamerale".

Festivali programmis on ka Meel Paliale mängufilm "Pikad paberid", mille Eesti Filmi Instituut on esitanud parima rahvusvahelise filmi Oscari kategooriasse. Filmi tutvustamiseks ja filmiakadeemia liikmete tähelepanu äratamiseks osaleb režissöör mitmetel festivalidel nii USA ida- kui ka läänerannikul.

"Nendele linastustele, mis Ameerikas toimuvad, on kutsutud ka need samad filmiakadeemia liikmed, kes siis otsustavad, mis filmid pääsevad shortlist'i ja millised mitte. Me just jõudsime Los Angelesest, kus oli võimalik nendega ka näost näkku kohtuda ja nendega vestelda," sõnas Paliale.

Seni on "Pikad paberid" saanud USA-s positiivset tagasisidet, mõjudes siinsele kinokülastajale värskendavalt.

"Üks asi, mida filmiakadeemia liikmed mainisid, oli see, et see mõjus neile väga värskendavalt. Just võrreldes teiste filmidega, mis on selles rahvusvahelise filmi kategoorias. Seal on tihti päris sünged ja masendavad filmid, mis on võib-olla ka ettearvatava struktuuriga. Nad ütlesid, et see film mõjus väga värskelt ja neile meeldis selle kergus," lisas režissöör.

Ka Balti Filmifestivali korraldajad loodavad, et Eesti filmil läheb Ameerika Ühendriikides hästi.

"See on imeline. Arvan, et see oli üks nutikamaid stsenaariume, mida üle pika aja näinud olen. Mul oli õnn olla Tallinnas, kui film esilinastus. Sain seda ka publiku seas vaadata. Loodan, et sel on head võimalused edasi pääseda," sõnas Reinhart.

Noorele filmitegijale pakub USA aga palju põnevust ja võimalusi luua uusi väärtuslikke kontakte. "Äge on näidata oma filmi sellistes linnades nagu Los Angeles ja New York. Need on sellised müütilised kohad, millega on seotud hästi palju legende. Lahe on päriselt olla siin kohal ja kogeda seda," tõdes Paliale.

Ameerika filmiakadeemia auhindade ehk Oscarite nominendid selguvad jaanuaris.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

07.11

Galerii: algas 29. Pimedate Ööde filmifestival

07.11

Selgusid Grammyde nominendid

07.11

PÖFF-i elutööpreemia pälvinud Budraitis: näitleja peamine juhendaja on raha

07.11

Meel Paliale: filmiakadeemia liikmetele mõjus "Pikad paberid" värskendavalt

07.11

Uue muusika reede: Rosalía, Ans. Andur, Gorillaz, Katy Perry jpt

07.11

Välisministeerium Limp Bizkiti kontserdist: agressiooni toetajate kutsumine on lubamatu Uuendatud

07.11

Galerii: Eesti Filharmoonia Kammerkoor andis Hiinas viis kontserti

07.11

Juuli Lill: kõiki asju tõsiselt võttes võib lihtsalt katki minna

07.11

Sinefiil | PÖFF-i programmile lähenemiseks on palju variante, üks hea valik on otsida vana kulda

07.11

Sinijärve raamatusoovitused: Vendelini "Photojournalist" on muljetavaldav ajastudokument

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

07.11

Välisministeerium Limp Bizkiti kontserdist: agressiooni toetajate kutsumine on lubamatu Uuendatud

04.11

Jaan Aru: ise mõelda on ainus viis olla vaba ja oma elu juhtida

07.11

Galerii: algas 29. Pimedate Ööde filmifestival

07.11

PÖFF-i päevik | "Härra Eikeegi Putini vastu" võimestab väikeseid inimesi

07.11

Selgusid Grammyde nominendid

06.11

Aasta puitehitis 2025 on Võsu põhikool ja lasteaed

07.11

Meel Paliale: filmiakadeemia liikmetele mõjus "Pikad paberid" värskendavalt

07.11

Sinefiil | PÖFF-i programmile lähenemiseks on palju variante, üks hea valik on otsida vana kulda

07.11

Uue muusika reede: Rosalía, Ans. Andur, Gorillaz, Katy Perry jpt

07.11

Janno Põldma: Lotte lood sündisid Aasia restoranides toitu oodates

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo