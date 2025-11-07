Meel Paliale: filmiakadeemia liikmetele mõjus "Pikad paberid" värskendavalt

Ameerika Ühendriikides, New Yorgis, toimub iga-aastane Balti Filmifestival, kus tuuakse kinolinale aasta paremiku Eesti, Läti ja Leedu filmikunstist. Korraldajate sõnul on tänavune programm, kuhu kuulub ka Oscarile esitatud "Pikad paberid", nooruslik ja uudne ka New Yorgi paljunäinud publikule.

Juba kaheksandat aastat järjest tuuakse New Yorgi südames asuvas Skandinaavia Majas publikuni Eesti, Läti ja Leedu filmikunsti parimad palad.

"Filmide valimine muutub järjest keerulisemaks ja ma mõtlen seda heas mõttes. Balti filmikunsti kvaliteet on oluliselt arenenud viimase kaheksa aasta jooksul, mil oleme seda festivali korraldanud. Seetõttu on valik muutunud järjest raskemaks. Tänavu tahtsin aga eelkõige valida praegusaegseid filme, mis peegeldaks tänapäeva ja noorte kultuuri, sest minu arvates on oluline vaadata tulevikku," rääkis filmifestivali programmijuht Kyle Reinhart "Aktuaalsele kaamerale".

Festivali programmis on ka Meel Paliale mängufilm "Pikad paberid", mille Eesti Filmi Instituut on esitanud parima rahvusvahelise filmi Oscari kategooriasse. Filmi tutvustamiseks ja filmiakadeemia liikmete tähelepanu äratamiseks osaleb režissöör mitmetel festivalidel nii USA ida- kui ka läänerannikul.

"Nendele linastustele, mis Ameerikas toimuvad, on kutsutud ka need samad filmiakadeemia liikmed, kes siis otsustavad, mis filmid pääsevad shortlist'i ja millised mitte. Me just jõudsime Los Angelesest, kus oli võimalik nendega ka näost näkku kohtuda ja nendega vestelda," sõnas Paliale.

Seni on "Pikad paberid" saanud USA-s positiivset tagasisidet, mõjudes siinsele kinokülastajale värskendavalt.

"Üks asi, mida filmiakadeemia liikmed mainisid, oli see, et see mõjus neile väga värskendavalt. Just võrreldes teiste filmidega, mis on selles rahvusvahelise filmi kategoorias. Seal on tihti päris sünged ja masendavad filmid, mis on võib-olla ka ettearvatava struktuuriga. Nad ütlesid, et see film mõjus väga värskelt ja neile meeldis selle kergus," lisas režissöör.

Ka Balti Filmifestivali korraldajad loodavad, et Eesti filmil läheb Ameerika Ühendriikides hästi.

"See on imeline. Arvan, et see oli üks nutikamaid stsenaariume, mida üle pika aja näinud olen. Mul oli õnn olla Tallinnas, kui film esilinastus. Sain seda ka publiku seas vaadata. Loodan, et sel on head võimalused edasi pääseda," sõnas Reinhart.

Noorele filmitegijale pakub USA aga palju põnevust ja võimalusi luua uusi väärtuslikke kontakte. "Äge on näidata oma filmi sellistes linnades nagu Los Angeles ja New York. Need on sellised müütilised kohad, millega on seotud hästi palju legende. Lahe on päriselt olla siin kohal ja kogeda seda," tõdes Paliale.

Ameerika filmiakadeemia auhindade ehk Oscarite nominendid selguvad jaanuaris.