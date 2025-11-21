Selgusid Ants Orase nimelise kirjanduskriitika auhinna nominendid

Ants Orase nimeline kirjanduskriitika auhind määratakse ühe aasta jooksul, oktoobri lõpust oktoobri lõpuni, ilmunud parima arvustuse või ülevaate eest värske algupärase ilukirjanduse kohta.

Žüriisse kuulusid Saara Liis Jõerand, Hasso Krull, Siim Lill, Brita Melts ja Joonas Veelmaa.

Mart Velsker , "Muutub heledamaks" (arvustamisel teos: Triin Paja, "Kuni nooled mu rinnas on päikesekiired") – Looming, nr 8 (2025) https://www.looming.ee/muutub-heledamaks

Mihhail Trunin , "Olemise filosoofia ridade vahel" (arvustamisel teos: Triin Soomets, "Kerge kogu jõust") – Keel ja Kirjandus, nr 7 (2025) https://keeljakirjandus.ee/ee/archives/38631

Liisi Rünkla , "Nagu suure linnu konksjad varbad" (arvustamisel teos: Berit Petolai, "Hele, tuisklev ja nimetu" – Looming, nr 9 (2025) https://www.looming.ee/nagu-suure-linnu-konksjad-varbad

Teele Pärn , "Kintsugi eeldus on ikkagi mõra" (arvustamisel teos: Janika Läänemets, "Linnupetja") – Värske Rõhk, nr 92 (11/2024) https://www.va.ee/kintsugi-eeldus-on-ikkagi-mora

Eik Hermann , "Hüütakse pardale: romaan kui tajumisümfoonia" (arvustamisel teos: Kairi Look, "Tantsi tolm põrandast") – Vikerkaar, nr 4-5 (2025) https://www.vikerkaar.ee/huutakse-pardale-romaan-kui-tajumisumfoonia

Selgunud on Ants Orase nimelise kirjanduskriitika auhinna 2025. aasta nominendid. Laureaat kuulutatakse välja 8. detsembril, Ants Orase sünniaastapäeval Tartu Kirjanduse Majas.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: