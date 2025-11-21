X!

Selgusid Ants Orase nimelise kirjanduskriitika auhinna nominendid

Kirjandus
Teele Pärn
Teele Pärn Autor/allikas: Merily Malkus / ERR
Kirjandus

Selgunud on Ants Orase nimelise kirjanduskriitika auhinna 2025. aasta nominendid. Laureaat kuulutatakse välja 8. detsembril, Ants Orase sünniaastapäeval Tartu Kirjanduse Majas.

Tänavused Ants Orase kriitikaauhinna nominendid:

Eik Hermann, "Hüütakse pardale: romaan kui tajumisümfoonia" (arvustamisel teos: Kairi Look, "Tantsi tolm põrandast") – Vikerkaar, nr 4-5 (2025) https://www.vikerkaar.ee/huutakse-pardale-romaan-kui-tajumisumfoonia

Merlin Kirikal, "Salto mortale" (arvustamisel teos: Eva Koff, "Õhuskõndija") – Sirp 1. VIII 2025 https://www.sirp.ee/salto-mortale

Teele Pärn, "Kintsugi eeldus on ikkagi mõra" (arvustamisel teos: Janika Läänemets, "Linnupetja") – Värske Rõhk, nr 92 (11/2024) https://www.va.ee/kintsugi-eeldus-on-ikkagi-mora

Liisi Rünkla, "Nagu suure linnu konksjad varbad" (arvustamisel teos: Berit Petolai, "Hele, tuisklev ja nimetu" – Looming, nr 9 (2025) https://www.looming.ee/nagu-suure-linnu-konksjad-varbad

Mihhail Trunin, "Olemise filosoofia ridade vahel" (arvustamisel teos: Triin Soomets, "Kerge kogu jõust") – Keel ja Kirjandus, nr 7 (2025) https://keeljakirjandus.ee/ee/archives/38631

Mart Velsker, "Muutub heledamaks" (arvustamisel teos: Triin Paja, "Kuni nooled mu rinnas on päikesekiired") – Looming, nr 8 (2025) https://www.looming.ee/muutub-heledamaks

Žüriisse kuulusid Saara Liis Jõerand, Hasso Krull, Siim Lill, Brita Melts ja Joonas Veelmaa.

Ants Orase nimeline kirjanduskriitika auhind määratakse ühe aasta jooksul, oktoobri lõpust oktoobri lõpuni, ilmunud parima arvustuse või ülevaate eest värske algupärase ilukirjanduse kohta.

Toimetaja: Karmen Rebane

Selgusid Ants Orase nimelise kirjanduskriitika auhinna nominendid

