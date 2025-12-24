X!

"Avatar: tuli ja tuhk" kogus avanädalavahetusel üle 25 000 külastuse

"Avatar: tuli ja tuhk" Autor/allikas: Kaader filmist
Möödunud nädalal kinodesse jõudnud Avatari saaga kolmas film "Tuli ja tuhk" kogus avapäevadega 25 247 külastust, mis on aasta teiseks kõige parem tulemus.

Vaid veidi rohkem kui nädal enne aasta numbri vahetumist tõukas James Cameroni ulmeseiklus edukaimate avanädalavahetuste teiselt kohalt "Zootropolis 2", kes maandus sinna alles detsembri alguses.

Esikohal istub endiselt, ja suure tõenäosusega aasta lõpuni, "Minecrafti film", mida käis esimesel nädalavahetusel vaatamas 36 858 inimest.

Küll aga jääb "Avatari" kolmanda filmi tulemus veidi alla oma eellase, "Avatar: vee olemus" omale, mis tõi esimeste päevadega kinno üle 30 500 inimese.

"Zootropolis 2" hoiab sellegi poolest 6380 külastusega teist kohta ning on kokku toonud kinodesse üle 68 000 inimese.

Lisaks uuele "Avatarile" jõudis möödunud nädalal kinodesse ka saksa jõuluanimatsioon "Jõulupatrull", mida käis vaatamas 2761 inimest.

