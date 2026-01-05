"Avatari" kolmas osa on vähem kui kolme nädalaga miljard dollarit kassatulu teeninud

Kolmas "Avatari" osa jõudis miljardi piirini veidi aeglasemalt kui selle eelkäijad. 2022. aastal linastunud "Avatar: Vee olemus" ületas sama tähise 14 päevaga, 2009. aasta "Avatar" 17 päevaga. "Avatari" esimene film teenis kokku 2,9 miljardit dollarit ja järg 2,3 miljardit dollarit kassatulu.

Kas "Avatari" kolmas film suudab samuti kahe miljardi dollari piiri ületada, on veel lahtine. Selle saavutamine sõltub suuresti rahvusvahelistest turgudest, mis kandsid ka kahe esimese filmi edu. Esimene "Avatar" teenis väljaspool USA-d 2,1 miljardit dollarit ning "Vee olemus" 1,65 miljardit kassatulu. Kolmanda osa suurimad välisturud on seni olnud Hiina (138 miljonit dollarit), Prantsusmaa (81 miljonit), Saksamaa (64 miljonit) ja Lõuna-Korea (44 miljonit).

"Avatar: Tuli ja tuhk" on Disney kolmas 2025. aasta film, mis on ületanud miljardi dollari piiri, sama tähise ületasid animatsioonid "Lilo & Stitch" ja "Zootropolis 2". Samal ajal pole ükski konkurentstuudio alates 2023. aastast suutnud ühtegi miljardifilmi välja tuua. Disney stuudio teenis läinud aastal üle maailma kokku rohkem kui 6,58 miljardit dollarit, jõudes esimest korda koroonapandeemia eelsele tasemele.

"Tuhk ja tuli" on režissöör James Cameroni neljas film, mille piletitulu on ületanud miljardi dollari piiri; lisaks kahele eelnevale "Avatarile" kuulub loetellu ka "Titanic". Cameron on ühtlasi ainus režissöör ajaloos, kellel on ette näidata kolm enam kui kahe miljardi dollarini jõudnud filmi.

Cameron on varem öelnud, et tahab kokku teha viis "Avatari" filmi, kuid on naljatamisi öelnud, et neljanda ja viienda tulevik sõltub kolmanda edust. "Me jookseme sündmustest ette," ütles Cameron ajakirjale Variety enne kolmanda filmi esilinastust. "Kõigepealt peame selle filmiga raha teenima. Me peame iga kord uuesti tõestama, et see hull äriplaan töötab."