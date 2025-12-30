"Avatari" kolmas film on Eestis kahe nädalaga pea 60 000 vaatamist kogunud
Vahetult enne pühi kinodesse jõudnud "Avatari" kolmas film "Tuli ja tuhk" on kahe nädalaga kogunud Eestis 57 558 vaatamist ning on seega möödunud nädalavahetuse vaadatuim film.
Kinotabeli teiselt kohalt leiab animatsiooni "Käsna-Kalle piraadiseiklus", mis kogus avanädalavahetusel 9465 külastust.
Uutest tulijatest murdis tabelisse ka komöödia- ja märulifilm "Anakonda". Vaadatavuselt neljandale kohale jõudnud filmi käis vaatamas 2813 inimest.
Pjedestaali kolmandalt kohalt leiab animatsiooni "Zootropolis 2", mis käis läinud nädalavahetusel vaatamas 7404 filmisõpra. Viie nädalaga on film kogunud 82 652 külastust.
Norra koguperefilm "Hiired üksinda kodus" kogus möödunud nädalavahetuse 1464 vaatamist. Kolme nädalaga on filmi vaatamas käinud 12 676 inimest.
Õudusfilm "Viis ööd Freddy baaris 2" on nelja nädalaga kogunud 29 765 vaatamist, neist 1221 eelmisel nädalavahetusel.
Tabeli viimasel kohal on lastefilm "Jõulupatrull", mis on kahe nädalaga meelitanud kinno 4590 filmihuvilist. Möödunud nädalavahetusel käis filmi vaatamas 785 inimest.
