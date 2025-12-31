Sandra Sillamaa: Sadu edu taga on aastatepikkune töö

2025. aasta märtsis debüütsingliga "Mustrid" välja tulnud ansambel Sadu jõudis juba septembrikuus debüütalbumi "Probleemid paradiisis" avaldamiseni ning aasta lõpetasid nad kahe välja müüdud kontserdiga kultuurikatlas.

"Kui lugusid aasta jooksul enne avaldamist kirjutasime, siis salaja sõpradele ikka saatsime. Sealt tuli head tagasisidet, aga sõbrad ikka kiidavad. Kui "Mustrid" märtsis ilmus, siis sellest tagasisidest saime aru, inimestele meeldib. Aga tõeline plahvatus käis augustis, kui tuli välja lugu "Igavene" ja siis korjati kõik eelmised lood ka üles," tõdes bändi juht Sandra Sillamaa.

Sillamaa sõnul on Sadu tänavuse edu taga seni läbi käidud teed, mis jõudsid ühte punkti kokku. "Ma arvan, et tegelikult on see aastatepikkune töö, aga ma ei teadnud, et see väljendub Sadus. See kõik on kuidagi siia jõudnud. Ja suur osa on ikkagi ka publiku töö, kes annab oma osa," selgitas tänavu Trad.attacki! pausile pannud Sillamaa.

"Inimestel on emotsioone palju, juba seoses nende lugudega, sest nad on need lood oma ellu võtnud. Mul on pärast kahte esimest kontserti olnud tunne, et me ei lähe lavale minnes publikule esinema, vaid oleme osa sellest. Lavalt maha tulles ongi tunne, nagu oleks jube tore häng olnud," märkis Sillamaa.

"Järelikult me oleme oma eludes või ühiskonnas sellises perioodis või hetkes, kus see kõik resoneerub inimestega," rääkis Sillamaa Sadu laulude edust ja publiku vastuvõtust.

"Minu vanaema ütles, et see on kõik ajastuse küsimuse. Praegu on selline ajastus, et kõigil on midagi sellist vaja, kõik saavad sellest midagi endale kaasa võtta," lisas üks bändi vokalistidest ja viiuldaja Sofia-Liis Liiv.

"Sandral oli juba mingisugune visioon peas olemas, milline see sõit olema hakkab, ja siis ta lihtsalt kutsus endale kaaslasi. Ja siin me nüüd kõik siis oleme," tõdes bändi produtsent ja kitarrist Frederik Küüts.

Trummidel lööb kaasa Robert Leht, kes on enda sõnul Sadu edust täiesti šokeeritud. "Ma arvan, et keegi bändist ei aimanud, et see võiks niimoodi õhku tõusta," tõdes Leht. Liiv lisas, et temagi lemmiksõna on viimased pool aastat olnud "sürreaalne". "Vahepeal peab ikkagi ennast näpistama, et kas see kõik on päris," sõnas Liiv.

Küütsi sõnul oli Sillamaal siiski julgust suurelt unistada. "Tal on usku isegi siis, kui protsess pole veel poole peal. Tal on juba visioon sellest, mismoodi see kõik võiks juhtuda. Kui ta ütles enne plaadi ilmumist, et aasta lõpus teeme veel kultuurikatla, siis mina ütlesin, et sa oled hull peast. Arvasin, et äkki on ta eelmise bändi laineharja pealt mingite asjadega harjunud. Eks see oli natukene nali, aga see, et meie viies avalik kontsert saab toimuda kultuurikatlas, on ikkagi sõge," nentis Küüts.

"Kõige rohkem ma naudin selle juures on see, et meie tiim on väga terviklik, tervislik. Hästi head suhted on, hästi avatult ja ausalt räägitakse ja suheldakse. Igaüks annab maksimumi, sest kõik elavad ise sellele nii palju kaasa," lisas Sillamaa.