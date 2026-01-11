Oopus: meie missioon on elektrooniline pärimusmuusika klubidesse viia

X!

Viljandis tegutsev folktroonikaansambel Oopus soovib tuua elektroonilise pärimusmuusika klubidesse. Bänd ühendab oma loomingus rahvamuusika ja tantsumuusika ning peab oluliseks pärimuse edasiandmist noorele publikule kaasaegses vormis.

Viljandis rongijaama kõrval asub üks väike maja, mis varasemalt oli raudtee abihoone, nüüd aga Myra maja, kus tegutseb bänd nimega Oopus, mis viljeleb folktroonikat.

"Selle mõisteni jõudsime läbi mitme aasta katsetades, otsides ja püüdes defineerida seda, mida me teeme. Me jõudsime selle sõnani folktroonika, mis ei ole meie enda välja leiutatud, see žanr on maailmas eksisteerinud kümneid aastaid. Meie jaoks tähendab see pärimusmuusika ja elektroonilise tantsumuusika sümbioosi," avas muusik Mari Meentalo saates "OP".

"Folktroonika laieneb ka maailmamuusikale ja oled sa siis laivmuusik, kitarrist või hoopis DJ, mängid plaate, produtseerid, meie vaateväljal on see kõik üks hea pere ja meid huvitabki, kuidas seda pere kokku tuua," lisas Johannes Ahun.

2025. aasta möödus Oopuse jaoks mööda maailma ringi tuuritades, uut albumit tehes ja Myra sündmustemaja luues.

"Meil oli stuudio Tallinnas, me lõpetasime seal enda jaoks ära, kolisime Viljandisse elama, aga polnud elukohta. Otsisime, kuidas oleks elu ja stuudio võimalikud. Üks nendest variantidest oli, et leiad hästi suure maja, kus saab ka stuudiot pidada. Või siis stuudio ja elu on eraldiseisvad. Ja siis läbi otsingute me jõudsime siia majja," rääkis Ahun.

Bändi suvine tuur algas poole juuni pealt ja Ahun naeris, et suvi sai nende jaoks läbi eelmisel nädalal. "See on olnud täiesti pöörane," tunnistas ta.

Nende kuude jooksul esinesid nad muu hulgas Tšehhis, Poolas, Leedus, Soomes, mängisid rahvamuusikapeo orkestrites ja käisid tantsupeol oma loo "Nõidus" järgi tehtud tantsu vaatamas. "Seda oli väga vägev näha seal Kalevi staadionil," lausus Meentalo.

Kõige selle keskel käivitab neid muusika ja selle jagamine. Üks nende missioon on elektrooniline pärimusmuusika klubidesse viia.

"Et meie, kui oleme kunagi vana-vanemad, saaksime öelda, et noored, mis te passite siin toas, minge klubisse, et nad saaksid oma pärimusmuusikat seal edasi õppida, tantsida, kaasajastada, edasi kanda. See on selline vahva missioon, kuidas luua seda teadlikkust," rääkis Ahun.

