Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Tõnu Kaljuste alustasid turneed Põhja-Ameerikas

Kontserttuuril esinetakse mitmekesise muusikavalikuga Arvo Pärdi, Veljo Tormise, Luciano Berio, Evelin Seppari ning Philip Glassi loomingust, Torontos tuleb esiettekandele Eesti helilooja Riho Esko Maimetsa uus teos.

Esimene kontsert anti 8. veebruaril täissaalile James Madisoni Ülikooli Forbes Centeri kontserdisaalis Harrisonburgis, kus rahvas tänas esinejaid kontserdi lõpus püsti seistes. Samal päeval toimus ka meistriklass, kus Tõnu Kaljuste juhatusel harjutati Arvo Pärdi teost "The Deer's Cry" koos kohaliku noortekooriga The Madison Singers.

Järgnevad kontserdid toimuvad St. Louisi katedraalis St. Louisis, Gosheni Kolledži Sauder' kontserdisaalis Goshenis, Hill Auditoriumis Ann Arboris, Yorkminster Park baptistikirikus Torontos ning Maison Symphonique kontserdimajas Montréalis.

Tõnu Kaljuste pani turnee jaoks kokku praeguses ajas resoneeruvad kavad, millest üks on pühendatud tervikuna Arvo Pärdi a cappella tuntumatele kooriteostele. Teises programmis on Arvo Pärdi loomingu kõrval teosed eri kultuuriruumidest: Veljo Tormise "Piiskop ja pagan", Luciano Berio "Cries of London", Evelin Seppari "Iris" ning Philip Glassi "Father Death Blues".

Kontserdil Torontos tuleb esiettekandele Eesti helilooja Riho Esko Maimetsa uus teos "Inglihääl ja pasunad", mille tellis festival Soundstreams.

Solistidena astuvad kontsertidel üles mitmed EFK lauljad: Yena Choi, Marie Roos, Laura Štoma, Mirell Jakobson, Annely Leinberg, Marianne Pärna, Cätly Talvik, Danila Frantou, Kaarel Telgmaa, Danny Zhizhong Xie, Toomas Tohert, Henry Tiisma, Rainer Vilu, Kim Sargsyan, Kristjan-Jaanek Mölder ja Geir Luht.

Eesti Filharmoonia Kammerkoor on käinud Põhja-Ameerikas regulaarselt kontserdireisidel alates 1990. aastatest, pea iga paari-kolme aasta järel nii ida- kui läänerannikul. Viimati käidi USAs eelmisel aastal, kui anti kaks kontserti Arvo Pärdi loominguga New Yorgi Carnegie Hallis.