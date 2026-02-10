X!

Station Narva esinejate hulka lisandusid Sadu, Skoone jt

Muusika
Boipepperoni
Boipepperoni Autor/allikas: Station Narva
Muusika

Selle aasta septembris Narvas toimuva muusika- ja linnafestivali Station Narva muusikaprogrammi esinejate nimestik on täienenud kuue uue artistiga.

Juba välja kuulutatud artistidega liitub Station Narva festivalil tänavuselt Eesti muusikaauhindade gaalalt aasta albumi, aasta ansambli ja aasta debüütalbumi tiitlid koju viinud pop-folgi ansambel Sadu.

Samuti astub üles kohalik elektroonilise muusika produtsent Boipepperoni ning Soome house'i ja disko produtsent Malla.

Kiire ja mängulise pungiga kostitab festivalikülastajaid möödunud aastal kriitikute poolt hästi vastu võetud Skoone. Trummi ja bassi pakub staažikas produtsent Planeet.

Väliskülaliste nimistuga liitub kosovolane La Fazani, kes segab hiphoppi, indie't, Albaania folki ja satiirilisi sõnumeid. La Fazani esines möödunud aastal ka Tallinn Music Weekil, kust viis kaasa Telliskivi Loomelinnaku ja Selektor Studio poolt välja antud stuudioauhinna. 

Varem avalikustatud Station Narva 2026 esinejate seas on Briti trip-hop'i legend Tricky, Islandi elektrooniline muusik GusGus, Läti etenduskunstnik Elizabete Balčus ning Eesti artistid Alika, Eik, Mariin k. ja Luurel Varas.

Station Narva 2026 muusikafestivali keskus 4. ja 5. septembril on Narva Muuseum. Mõlemal õhtul ulatub muusikaprogramm ka kultuuriklubisse Ro-Ro. Lisaks muusikafestivalile toimuvad festivalil kunstiprogramm, elamustuurid, linnaruumi-aktsioonid, kogukonnavestlused, narvapärased ühissöömingud ja muu.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

