Tartus toimub tänavu kolmandat korda festival Kauge

Alternatiivmuusika ja klubikultuuri festival Kauge, mis sündis Tartu 2024 põhiprogrammi osana, toimub 16. mail Tartus Peetri tehasekompleksis kolmandat korda. Festivali peaesinejad on Jaapanist pärit DJ Maria. ja Rumeenia produtsent Raresh.

Sel aastal laieneb festivali ööprogramm kolmele lavale, kus astub üles enam kui 15 esinejat. "Kauge formaat on end kahe aastaga tõestanud ning sel aastal arendame seda jõuliselt edasi," ütles festivali üks korraldajatest ja programmijuht Brett-Peter Rästas. "Peetri tehasekompleksist on kujunenud festivalile kodu, mis aitab õppida eelmise aasta kogemusest: tasandame ühe saali põranda, loome külastajasõbralikumad valguslahendused ning lisame ühe lisalava," mainis ta.

Korraldajate sõnul on tänavu suurem fookus produktsioonil. "Toome esmakordselt Tartusse festivali jaoks kasutusse tipptasemel helisüsteemi Funktion-One," ütles festivali korraldaja ja produktsioonijuht Martin Sõgel.

DJ Maria. on rahvusvahelise väljaande Resident Advisor hinnangul möödunud aasta üks tähelepanuväärsemaid techno-artiste. Raresh on üks Rumeenia techno-skeene rominimal üks võtmefiguure ning osa triost [a:rpia:r]. Üles astuvad ka mitmed kohalikud artistid Rii, Kiimsask, Jaan Pavliuk jt.

Tasuta päevaprogramm koosneb neljast sessioonist: praktiline töötuba taaskasutusest festivali ruumiloomes; ettekanne DJ-misest kui arhiivipraktikast; 90ndate reivikultuuri ja tänast klubikultuuri kõrvutav arutelu ning päeva lõpetav debatt klubikultuuri mõjudest ühiskonnale ja indiviidile.