Uue muusika reede: Harry Styles, Olivia Rodrigo, Borm Bubu, Anne Hathaway jt

Kõrgematel korrustel võeti küll Harry Stylesi albumi ilmumise ajaks sel nädalal vist väike puhkus, aga selle võrra kirevama pildi saame ette suurtest hoovustest sõltumatust muusikast.

Vasall club – "Duts"

Alternatiivse klubimuusika spetsialistid Laurel2 ja Luurel Varas ühendasid taas jõud Vasall clubina ning andsid välja 50-minutilise rakutasandil tuksleva albumi "Ruff weld mega deep".

<a href="https://vasallclub.bandcamp.com/album/ruff-weld-mega-deep">ruff weld mega deep by vasall club</a>

Borm Bubu – "Käsi taskus"

Borm Bubu andis pärast pikemat avaldamispausi välja singli oma eelolevalt uuelt albumilt. "Lugu käsitleb koos dokumentidega vallaliseks jäämist," rääkis bändi solist Villem Richard Eplik. Hiljuti trioks taandunud bändil on pärast mõnda aastat koos mängimist ja eri suundade katsetamist siht selge. "See siht on sama hullumeelne kui enne, aga kontsentreeritum, küpsem ja eestikeelne. Suurem rõhk on tekstil, eesmärgiga säilitada meeldiv toorus. Kui maailm vahepeal ei lõppe, siis ilmub suvel uus album," andis Eplik kuulajaile lootust.

Boipepperoni – "Do it now"

"Lugu "Do It Now" valmis kentsakal moel. Lissabonis sõpra külastades külastasin ühte hubast parki ning kuna mul oli arvuti ja klapid kaasas, siis ilusa ilma ja soodsa tähtede seisuga hakkasid näpud sügelema. Prantsatasin pargipingile maha ja sisuliselt kahe tunniga sai lugu valmis. Lugu ei ole otseselt Portugali tantsumuusikaga seotud, aga selle mänguline ja päikseline energia, mida pargis tundsin, kumab loost ilusti läbi," rääkis produtsent Boipepperoni oma uuest klubinätakast.

Ms* Gloom – "Cadet Kelly"

LA popartist Ms* Gloom avaldas veebruarikuu eelviimasel päeval oma debüütalbumi ja/või -miksteibi. Popartisti juurde võib muidugi panna samasuguse tärnikese, nagu on artisti enda nimes, sest risti-rästi jooksevad siin paugutavam elektro, trap ja moodne hiphop, ambient, trance ja kõik muu, mis žanritejärgse põlvkonna popmuusikutele korda läheb.

Heleenyum – "Crush"

Produtsent ja laulja Heleenyum võtab viimasel singlil seni kõige pikema ja konkreetsema sammu otsekohesema popmuusika suunas, sealjuures oma elektroonilist kodukollet siiski mitte ära unustades.

Harry Styles – "Dance No More"

Meie aja üks suurimaid popstaare, Harry Styles avaldas reedel neljanda sooloalbumi "Kiss All The Time. Disco, Occasionally". 2023. aastal albumiga "Harry's House" Grammydel aasta albumi napsanud Styles pakub 12 loo ja 42 minuti jooksul peamiselt malbe-sumeda elektroonikakihiga looritatud indie-poppi.

Anne Hathaway – "Burial"

Kui A24 psühholoogiline triller "Mother Mary" aprillis kinodesse jõuab saadab filmi ka seitsmelooline soundtrack. Esitajaks Anne Hathaway, kes mängib samanimelises filmis samuti popstaari, autoriteks Charli XCX, Jack Antonoff, George Daniel (The 1975 trummar ja Charli XCX-i abikaasa) ning FKA Twigs.

Loraine James ja Sydney Spann – "In a Rut"

Londoni elektroonilise muusika produtsent Loraine James avaldab 8. mail Hyperdubi plaadimärgi alt oma kuuenda albumi "Detached From The Rest Of You". Vokaalidekesksemat "IDM-popstaari" albumilt, nagu James seda ise tutvustas, jagas ta looklevat ja kergelt glitch'ivat singlit "In a Rut".

Chemical – "She She"

Möödunud aastal debüüt-EP avaldanud Philadelphia eksperimentaalsevõitu noise-slacker-post-roki ansambli värske singel annab parajalt põhjuseid, miks ka nendel noortel tegijatel Geese'i, Moini, YHWH Nailguni jt bändide kõrvalt, kes rokkmuusika-kambris aknad lahti teinud, silma peal hoida.

Waterbaby – "Srs Ice"

Rootsi laulja- ja laulukirjutaja Waterbaby avaldas plaadifirma Sub Pop alt oma debüütalbumi, millel ta mängib nii magamistoa- kui ka nullindate naispopi romantikaga.

Flying Lotus – "Captain Kernel"

Ameerika produtsent avaldas ülikireva, -värvilise ja -eklektilise lühialbumi "Big Mama". FlyLo värsket 13 minutit saab endasse lasta nii eraldatud lõikudena kui ka ühe tervikuna.

Arima Ederra – "I Wanna Know"

Los Angeleses baseeruv laulja ja laulukirjutaja Arima Ederra andis välja oma kolmanda albumi "A Rush To Nowhere". Ederra seob õrnalt ja tasaselt kokku soul'i ning folki, vahele ka Dijoni stiilis reverb'iseid kitarre.

Nettspend ja Youngboy Never Broke Again – "Masked up"

Uue põlvkonna vängema rage-räpi esindaja Nettspend avaldas oma debüütalbumi "Early life crisis", kuhu suudeti ühena kahest külalisest teeb kaasa trap-staar YB Never Broke Again.

Olivia Rodrigo – "The Book of Love"

Sel reedel nägi ilmavalgust heategevuslik kogumikalbum "Help(2)", mis on järg samanimelisele 1995. aastal ilmunud MTÜ War Child UK poolt veetud projektile. Oma panuse annavad lisaks Olivia Rodrigole veel Depche Mode, Fontaines D.C., Pulp, Sampha, Arctic Monkeys ja paljud-paljud teised. Kokku leiab pooleteisetunniselt albumilt 23 lugu.

Morrissey – "Lester Bangs"

Morrisey avaldas järjekorras 14. sooloalbumil "Make-up is a Lie", millelt leiab ka pühenduse 1982. aastal varalahkunud muusikakriitik Lester Bangsile

Gnarls Barkley – "I Amnesia"

CeeLo Greeni ja Danger Mouse'i duo Gnarls Barkley kolmas ja samal ajal comeback-album on väljas. Oodata tuli seda vaid kerged 18 aastat.

Kuula kõiki lugusid siit: