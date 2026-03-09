Möödunud nädala vaadatuim film Eesti kinolevis oli animatsioon "Hüppajad"

Uutest filmides jõudsid seitsme vaadatuima filmi tabelisse veel draama "Kõrgmoe fassaad", mis kogus 1711 külastus ja Indrek Spungini dokumentaalfilm "Õnn on elada me maal", mis kogus 1391 külastust.

Teist nädalat kinolevis olev Ergo Kulla "Säärane mulk" kogus läinud nädalal 4830 külastust. Kahe nädalaga on film kogunud 24 240 vaatajat.

Teist nädalat on kinodes ka õudusfilm "Karje 7", mida käis eelmisel nädalavahetusel vaatamas 2598 silmapaari. Kokku on film kogunud 9248 vaatamist.

German Golubi "Meie Erikat" käis eelmisel nädalal vaatamas 3036 inimest. Nelja nädalaga on Erika Salumäest rääkiv mängufilm kogunud 48 720 külastust.

Samuti on neljandat nädalat kinolevis draama "Vihurimäe", mis kogus eelmine nädal 1373 vaatamist. Nelja nädala jooksul on filmi vaatamas käinu 21 224 inimest.