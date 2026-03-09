X!

Möödunud nädala vaadatuim film Eesti kinolevis oli animatsioon "Hüppajad"

Film
"Hüppajad" Autor/allikas: The Walt Disney Company Switzerland. All Rights Reserved.
Film

Möödunud nädala jõudis kinodesse kogupere animatsioon "Hüppajad", mis kogus avanädalavahetusel 13 515 külastus.

Uutest filmides jõudsid seitsme vaadatuima filmi tabelisse veel draama "Kõrgmoe fassaad", mis kogus 1711 külastus ja Indrek Spungini dokumentaalfilm "Õnn on elada me maal", mis kogus 1391 külastust.

Teist nädalat kinolevis olev Ergo Kulla "Säärane mulk" kogus läinud nädalal 4830 külastust. Kahe nädalaga on film kogunud 24 240 vaatajat.

Teist nädalat on kinodes ka õudusfilm "Karje 7", mida käis eelmisel nädalavahetusel vaatamas 2598 silmapaari. Kokku on film kogunud 9248 vaatamist.

German Golubi "Meie Erikat" käis eelmisel nädalal vaatamas 3036 inimest. Nelja nädalaga on Erika Salumäest rääkiv mängufilm kogunud 48 720 külastust.

Samuti on neljandat nädalat kinolevis draama "Vihurimäe", mis kogus eelmine nädal 1373 vaatamist. Nelja nädala jooksul on filmi vaatamas käinu 21 224 inimest.

Eesti kino top 7: 06.03.2026–08.03.2026 Autor/allikas: EFI

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

19:01

Alice Kask toob uuel isikunäitusel välja detailitäpsed figuratiivsed maalid

18:53

Tartu Kunstimajas avati Ahti Seppeti isikunäitus "Vaba tahe"

17:42

Purga: me ei saa aktsepteerida, et Venemaa kasutab kultuuri sõjapropaganda tööriistana

17:31

Galerii: Viljandis avati kolm Johann Köleri loomingule pühendatud näitust

16:39

Johanna Unt: poole südamega tehtud asjad ei vii kuhugi

15:41

Möödunud nädala vaadatuim film Eesti kinolevis oli animatsioon "Hüppajad"

14:48

Keeleminutid. Õppija otsib suunda, sõnaraamat juhatab

14:14

Hea Teatri Auhinna laureaat on Maarja Mänd

13:52

Marek Tamm: avalik keelepruuk sigitab Eestisse sadu akadeemikuid

10:24

Kinodesse jõuab dokumentaal maalikunstnik Epp Maria Kokamäest

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

08.03

Semperi kontsert-etenduse "Kus oled sina?" keskne teema oli loodus

08.03

Aivar Mäe: teadsin, et rahvusteatri nimest tuleb jama

25.02

Henrik Kalmet: kontsert-etenduse "Kus oled sina?" teema on suured otsused Eestis

23.10

Esimene intervjuu. Kes on Triibupasta?!

08.03

Linda Johanna Kägu: kuidas siduda kooli, teatrit ja näitekirjandust?

08.03

Eesti Rahva Muuseum tõi publiku ette Armeenia nüüdisaegse maalikunsti

06.03

Uue muusika reede: Harry Styles, Olivia Rodrigo, Borm Bubu, Anne Hathaway jt

08.03

Kairi Look: raamat võiks anda lugejale lootust ja julgust elada

08.03

Galerii: Bästard galeriis avanes naistele ja queer-häältele pühendatud näitus

07.03

Arvustus. "Tantsi tolm põrandast": ma kannan neid eneses

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo