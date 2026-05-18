X!

Tallinnas toimub kolmandat korda rahvusvaheline kunstiraamatumess

Kunst
Kunstiraamatumess Fair Enough 2025. aastal
Kunstiraamatumess Fair Enough 2025. aastal Autor/allikas: Pressimaterjalid
Kunst

23. ja 24. mail Eesti Tarbekunsti- ja Dsainimuuseumis toimuv rahvusvaheline kunstiraamatumess Fair Enough toob Tallinna kokku kirjastajad 13 riigist.

"Neli-viis aastat tagasi tundus, et Eesti kunstiraamatuskeene on väga tagasihoidlikuks muutunud – ei ole enam kunstiraamatupoode ning ka kirjastajad on kas töö lõpetanud või tegelevad peaasjalikult n-ö suurte kunstnikega. Silma hakkas aga kasvav isekirjastajate hulk, kellel nappis võimalusi oma tööd esitleda," kommenteeris üks Fair Enoughi eestvedajatest Agnes Isabelle Veevo. 

Tänavu kolmandat korda toimuval Fair Enough messil osalevad kirjastajad nii Eestist, Belgiast, Hollandist, Leedust, Saksamaalt, Šveitsist, Prantsusmaalt, USA-st, Soomest, Austraaliast, Ungarist, Itaaliast kui ka Slovakkiast. Kahepäevase kunstiraamatumessi raames toimub ka publikuprogramm raamatuesitluste, töötubade ning vestlustega.

Raamatuesitlusi on oodata kirjastustelt nagu OPA! (EE), Catalog (EE/BE/NL), 12:15 (LT), BOM DIA BOA TARDE BOA NOITE (DE) ning etenduskunstnikelt Andrea Zavala Folachelt ja Adriano Wilfert Jensenilt (BE) koostöös Kanuti Gildi SAALiga. Loenguid peavad Alina Scharnhorst ja Agathe Mathel (CH/FR/EE), Juliana Irene Smith (FI), Marite Kuus-Hill (EE), Seppe-Hazel Laeremans (BE/EE) ning töötuba viib läbi Mark Foss (USA). 

Veel osalevad messil kunstnikud ja kirjastajad: A Shade Colder / Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus (EE), Azimuts – Research Art Design (FR), Bleu. (DE), , Colorama (DE), Craft Studies (EE), EKA GD MA (EE), Fair Enough (EE), Fantasy Football Magazine (FI), Hurray Mail (EE), kes kardab minervat? (EE), Khaos Publishing (FI), Kroplya (EE), Lee Ell (EE), Liisi Grünberg & Ella-Mai Matsina (EE), Loom Literary Journal (AU), Mesimagus (EE), Narvamus (EE), , Pamphlet Bookseller / Catalog Publishing (EE/BE/NL), Pes Press (SK), Postlife Magazine (FI/HU), PUBLICS (FI), Rab-Rab Press (FI), Rooftop Press (FI), Roti auk (EE), SO-RI (BE), SPRINT Milano (IT), starter-KIT (EE), Trickster Magazine (EE), Utu Press (FI), Walkscapes (BE), Werkplaats Typografie (NL). 

Fair Enough kunstiraamatumes korraldab 23. mai õhtul ka ametliku avapeo baaris IDA, kus astuvad üles Kadri-Ann DJ (EE), blue.ester.cult (FI), Felix Alexander Lybeck (FI) ning DJ Laura Merendi (EE). Messi eestvedajateks on Agnes Isabelle Veevo ning Linnea Lindgren.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:33

Galerii: Vallo Toomla "Beatrice" võtted jõudsid Hundipea sadamasse

18:28

Kultuuriministeerium plaanib muuta teatritele riigi raha eraldamise korda

17:44

Kunstimessi Foto Tallinn toob septembris Kaisse 45 kunstniku loomingu

17:33

Georg Jakob Salumäe teos jõudis rostrumi soovitatud teoste hulka

16:42

Cinamon avab taas Kosmoses kino

16:26

Merit Maarits: interneti muusikakultuur allub üha rohkem korporatiivsele loogikale

15:53

Konservaator: Põldroosi linnahalli gobelään pakub huvi ka väljaspool Eestit

12:25

Piret Jaaks avaldas uue romaani "Päikeseuskujad"

12:13

Otse kell 14: BFM-i direktorikandidaatide debatt

11:59

Kumus avatakse Kristi Kongi seni suurim isikunäitus "Kromaatiline triiv"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

17.05

Draamateatris asuvad uuest hooajast tööle Oliver Reimann ja Erling Eding

16:42

Cinamon avab taas Kosmoses kino

17.05

Marta Aliide Jakovski: meie kultuuriruumis sildistatakse inimesi ülimalt kergesti

17.05

Cannes'i päevik #5: "John Lennon. Viimane intervjuu" on AI-visuaalide tõttu õõvastavalt kole

15:53

Konservaator: Põldroosi linnahalli gobelään pakub huvi ka väljaspool Eestit

12:13

Otse kell 14: BFM-i direktorikandidaatide debatt

16.05

Galerii: Kristjan Järvi ja Nordic Pulse esinesid Vabaduse väljakul koos popartistidega

17.05

Veneetsia biennaali kõmulise Austria paviljoniga on seotud ka kaks eestlast

11:39

Paides jõuab publiku ette Mariliis Petersoni lavastus "Kogudustekogukond"

10:03

Cannes'i päevik #6: prantslaste jalajälg võistluses hakkab minema ebaproportsionaalselt suureks

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo