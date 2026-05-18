Tallinnas toimub kolmandat korda rahvusvaheline kunstiraamatumess

23. ja 24. mail Eesti Tarbekunsti- ja Dsainimuuseumis toimuv rahvusvaheline kunstiraamatumess Fair Enough toob Tallinna kokku kirjastajad 13 riigist.

"Neli-viis aastat tagasi tundus, et Eesti kunstiraamatuskeene on väga tagasihoidlikuks muutunud – ei ole enam kunstiraamatupoode ning ka kirjastajad on kas töö lõpetanud või tegelevad peaasjalikult n-ö suurte kunstnikega. Silma hakkas aga kasvav isekirjastajate hulk, kellel nappis võimalusi oma tööd esitleda," kommenteeris üks Fair Enoughi eestvedajatest Agnes Isabelle Veevo.

Tänavu kolmandat korda toimuval Fair Enough messil osalevad kirjastajad nii Eestist, Belgiast, Hollandist, Leedust, Saksamaalt, Šveitsist, Prantsusmaalt, USA-st, Soomest, Austraaliast, Ungarist, Itaaliast kui ka Slovakkiast. Kahepäevase kunstiraamatumessi raames toimub ka publikuprogramm raamatuesitluste, töötubade ning vestlustega.

Raamatuesitlusi on oodata kirjastustelt nagu OPA! (EE), Catalog (EE/BE/NL), 12:15 (LT), BOM DIA BOA TARDE BOA NOITE (DE) ning etenduskunstnikelt Andrea Zavala Folachelt ja Adriano Wilfert Jensenilt (BE) koostöös Kanuti Gildi SAALiga. Loenguid peavad Alina Scharnhorst ja Agathe Mathel (CH/FR/EE), Juliana Irene Smith (FI), Marite Kuus-Hill (EE), Seppe-Hazel Laeremans (BE/EE) ning töötuba viib läbi Mark Foss (USA).

Veel osalevad messil kunstnikud ja kirjastajad: A Shade Colder / Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus (EE), Azimuts – Research Art Design (FR), Bleu. (DE), , Colorama (DE), Craft Studies (EE), EKA GD MA (EE), Fair Enough (EE), Fantasy Football Magazine (FI), Hurray Mail (EE), kes kardab minervat? (EE), Khaos Publishing (FI), Kroplya (EE), Lee Ell (EE), Liisi Grünberg & Ella-Mai Matsina (EE), Loom Literary Journal (AU), Mesimagus (EE), Narvamus (EE), , Pamphlet Bookseller / Catalog Publishing (EE/BE/NL), Pes Press (SK), Postlife Magazine (FI/HU), PUBLICS (FI), Rab-Rab Press (FI), Rooftop Press (FI), Roti auk (EE), SO-RI (BE), SPRINT Milano (IT), starter-KIT (EE), Trickster Magazine (EE), Utu Press (FI), Walkscapes (BE), Werkplaats Typografie (NL).

Fair Enough kunstiraamatumes korraldab 23. mai õhtul ka ametliku avapeo baaris IDA, kus astuvad üles Kadri-Ann DJ (EE), blue.ester.cult (FI), Felix Alexander Lybeck (FI) ning DJ Laura Merendi (EE). Messi eestvedajateks on Agnes Isabelle Veevo ning Linnea Lindgren.