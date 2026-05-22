Möödunud aastal kasvas rahvaraamatukogude laenutuste arv 117 000 võrra

Raamatud Kärdla linnaraamatukogus. Autor/allikas: ERR
Statistikaameti värskelt avaldatud rahvaraamatukogude aruandest selgub, et 2025. aastal kasvas rahvaraamatukogude külastuste arv 38 000 võrra, laenutusi oli võrreldes 2024. aastaga 117 390 võrra enam.

Aruandest selgub, et 2025. aastal kasvas rahvaraamatukogude külastuste arv ligikaudu 5,1 miljonini (5 144 061). Võrreldes aasta varasemaga tõusis külastuste arv rohkem kui 38 000 võrra.

Samal perioodil tehti kogudest kokku 9,5 miljonit (9 525 857) laenutust, mida mulluse aastaga võrreldes oli 117 390 võrra rohkem. Kõige suuremad lugejad on hiidlased, kes ühe inimese kohta laenutasid 14 teavikut. Keskmiselt tehti eelmisel aastal ligi 7 laenutust elaniku kohta.

Mullust tegevust rahvaraamatukogudes jääb iseloomustama tihe ürituste kalender. Kokku korraldati üle 15 000 ürituse, millest võttis osa 317 305 inimest. Võrdluses 2024. aastaga kasvas ürituste arv 232 võrra, kuid osalejaid oli 68 160 vähem.

Seevastu suurenes rühmakoolitusel osalejate arv. Kui 2025. aastal korraldasid rahvaraamatukogud 6960 koolitust, milles osales 97 335 inimest, siis aasta varem toimus 6126 koolitust, millest võttis osa 87 045 huvilist.

Eestis tegutses 2025. aastal 478 rahvaraamatukogu, millede kogudesse kuulub ligikaudu 9,4 miljonit (9 397 866) teavikut.

Toimetaja: Kaspar Viilup

