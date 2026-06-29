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Novembris esineb Tallinnas briti muusik Jamie Woon

Muusika
Jamie Woon
Jamie Woon Autor/allikas: Sophia Carey
Muusika

14. novembril astub Tallinnas Paavli kultuurivabrikus lavale briti RnB ja pop-soul'i laulja-laulukirjutaja Jamie Woon.

1983. aastal sündinud Jamie Woon kasvas üles Lõuna-Londonis ning jõudis muusikamaastikule 2010. aastatel. Laiema publikuni jõudis ta EP-ga "Wayfaring Stranger", kuid läbimurdehitiks osutus "Night Air" (2010), mille ta produtseeris koos ühe läbi aegade mõjukaima elektroonilise muusika produtsendi Burialiga.

2011. aastal avaldas Woon debüütalbumi "Mirrorwriting", millel segunesid Wooni soul'ilikud vokaalid ning elektroonilised tekstuurid.

Wooni järgmine album "Making time" ilmus alles 2015. aastal. "Mul polnud ausalt öeldes kiire," on ta ise mõtisklenud sellele ajaperioodile tagasi mõeldes. "Ma lihtsalt tahtsin tunda, et mul on midagi uut öelda ja et leiaksin selleks õiged inimesed."

Wooni viimane album "3, 10, Why, When" ilmus 2025. aastal.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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