Video: "Ajatud tekstid ajalises teatris" koos Kaie Mihkelsoni, Teele Pärna ja Ringo Ramuliga

Kirjandusfestivalil Headread toimus ka tänavu eriüritus "Ajatud tekstid ajalises teatris", kus näitlejad Kaie Mihkelson, Teele Pärn ja Ringo Ramul kandsid ette erinevaid tekste, mis on moel või teisel seotud teatriga.

Teatavasti kuulutati 2025. aasta eesti raamatu aastaks, kuna 500 aastat varem oli Saksamaal ilmunud esimene eestikeelset teksti sisaldanud trükis. Pole mingi üllatus, et suurejoonelise piduaasta mõju ulatus otsapidi siinsesse teatrisse ning jättis sellesse ka tugevaid jälgi. Nimelt – 2025. aasta Eesti teatri auhindadel anti lavastajaauhind Riina Roosele lavastuse "Alguses oli laul" eest, mis esietendus mullu veebruaris Linnateatris.

Roose lavastus osutab tähelepanu mitmele olulisele asjale: esiteks luule ja laulu ning sedakaudu ka kirjasõna ja laulutekstide omavahelisele tugevale seotusele, teiseks aga rõõmustavale tõigale, mille kohaselt oli nii mõnigi eesti keele- ja kirjandusklassik ühtlasi musikaalselt andekas inimene. Roose lavastuse taustal pole aga raske järeldada, et ükski loominguline žanr ei teosta oma täit mõju ilma teiste loominguliste žanrite toeta.

Kirjandus, mis nõuab aega – ja aega jääb teatavasti aina vähemaks – saab üha kaalukamat tuge muusikast ja teatrist, mistõttu ei näita kirjasõna elava, vahetu esituse tähendus mingeidki kahanemise märke. Seda tähendust tähistas ka festivali HeadRead üks traditsioone, kirjanduse teatraalsete ettekannete kava "Ajatud tekstid ajalises teatris", kus sel korral astusid publiku ette Kaie Mihkelson, Teele Pärn ja Ringo Ramul.