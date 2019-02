Följeton: Rainer Vakra, "Don Quijote" autor

"Ta ei tahtnud kirjutada teist "Don Quijotet" – mis oleks ju lihtne –, vaid just seda "Don Quijotet". Asjatu on lisada, et ta ei hinnanud iial mehhaanilist mahakirjutamist originaalist. Tema eesmärk ei olnud kopeerimine. Oma imetlusväärses auahnuses tahtis ta kirjutada mõned leheküljed, mis langeksid sõna-sõnalt ja rida-realt kokku Miguel de Cervantese teosega.

"Minu eesmärk on lihtsalt hämmastav," kirjutas ta mulle 30. septembril 1934 Bayonne'st. "Mis tahes teoloogilise või metafüüsilise arutluse lõpptulemus – olgu see siis välismaailma, Jumala, põhjuslikkuse või universaalide olemasolu tõestamine – ei ole põrmugi ennatlikum ega üldisem kui minu paljastuslik romaan. Ainus erinevus on selles, et filosoofid avaldavad kenades raamatutes oma töö vahe-etappe, mina aga olen otsustanud need hävitada." Ja tõesti, pole säilinud ainsatki mustandit, mis annaks tunnistust sellest aastatepikkusest tööst."

Jorge Luis Borges, "Pierre Menard, "Don Quijote" autor." - "Fiktsioonid. Aleph", tlk O. Ojamaa, Tallinn: Varrak 2000, lk 35.