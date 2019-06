Vanemuise väikeses majas jõuab lavale tantsuvestern

Lavastaja Katrin Pärn ütles "Aktuaalsele kaamerale", et enamasti on Don Quijote kuju esitatud õilsa ja ülla kangelasega, kelle kujutlusvõime on elavam ülejäänud inimeste omast. Tema sõnul võib romaani lugedes aga leida ka muid lähenemisnurki. "Näiteks võib küsida, miks allub asjalik kannupoiss oma silmnähtavalt hullule ülemusele, selle asemel, et kuulata oma tervet mõistust."

Neile, kes romaani lugenud pole, võib lugu jääda hämaraks, kuid seda peaks kompenseerima lavastaja sõnul vaatemängulisus, fantaasia ja huumor. Nimiosalist kehastab Aivar Kallaste, kes tähistab esietendusega oma 60. sünnipäeva, teistes osades astuvad üles Janek Joost (külalisena), Silas Stubbs, Anton Iakovlev, Benjamin Kyprianos, Giorgi Koridze jpt.