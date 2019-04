Arhitektuurimuuseumis uuritakse Rootsi puitarhitektuuri

Puit on olnud Rootsis ajalooliselt oluline ehitusmaterjal ning väike punane maamaja on kujunenud osaks Rootsi rahvuspärandist, vahendas "Aktuaalne kaamera". Ühelt poolt näebki tänapäeva Rootsi puitarhitektuuri ja kohaliku looduse tugevat põimumist, teisalt aga puidu kasutamist argiste kodusemate lahenduste loomisel.

Näitusega tahetaksegi näidata, et puidust saab ehitada ning et ökoloogilisest aspektist on see mõistlik, kuna puit on nii taastuv kui ka taaskasutatav materjal. Näituse korraldaja Tove Dumon Wallsten sõnas, et puit on ainuke materjal, mida me saame istutada. "See on ainuke taastuv allikas ja see on oluline võimalus linnade ja majade ehitamiseks tulevikus," kinnitas ta, lisades, et nad tahavadki näidata uusi tänapäevaseid viise ehitamaks linnu, mis vaatavad tulevikku ja on tehtud taastuvast materjalist.

Näitus "Metsade maa Rootsi – uus puitarhitektuur" jääb Arhitektuurimuuseumis avatuks 9. juunini.