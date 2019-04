Ralf Sauteri filmisoovitused: "Jumalale tänu", "Shazam" ja "Rannaparm"

"Jumalale tänu" ("By the Grace of God")

Režissöör: François Ozon

Ralf Sauter selgitas "Terevisioonis", et film "Jumalale tänu" räägib mõne aasta eest Lyonis lahvatanud katoliku kiriku pedofiiliskandaalist. "Film algab selleks, et üks viie lapse isa otsustab minna kirikusse, et süüdistada preestrit, kes teda kunagi ahistas, aga tuleb välja, et kirik ei taha midagi selle suhtes ette võtta," ütles ta ja tõi välja, et seepeale leiab aga peategelane kontakti mitmete teiste ohvritega.

Ta soovitas ka mõned aastad tagasi ilmunud filmi "Spotlight", mis rääkis katoliku kiriku pedofiiliskandaalist läbi ajakirjanike pilgu. "Praegune film räägib sellest traumast ja valust isiklikumalt," ütles ta ja kinnitas, et filmis nähtavad lood on tegelikult juhtunud. "Ozon tahtis keskenduda just sellele, kuidas trauma inimesi ja nende lähedasi mõjutab."

"Film on hästi dialoogikeskne, aga töötab seejuures väga hästi," mainis filmikriitik, lisades, et film peegeldab ilusti seda, kuidas numbrites peitub jõud. "Kui üks ohver hakkab juhtunust rääkima ja ennast avama, siis ilmuvad välja ka teised inimesed, kes tahavad seda teha."

"Shazam"

Režissöör: David F. Sandberg

Sauteri sõnul võib "Shazam" mõjuda koomiksifilmide paroodiana, kuna peategelaseks on superkangelane, kes ei tahagi nii väga superkangelase tegusid teha. "Keskmes on üks 13-aastane poiss, kes kohtub ühes teises reaalsuses võluriga, kellelt ta saab imelise võime olla täiskasvanud Shazami kehas, kes on selline musklis kuju."

"Shazam" meenutas talle 1988. aastal ilmunud filmi "Suur" ("Big"), kus peaosas astus üles Tom Hanks. "Seal sai samamoodi üks poiss täiskasvanu kehas olla, see on idee, mida mitmed komöödiad on kasutanud ja nüüd on DC seda rakendanud oma uues superkangelasefilmis," sõnas ta ja tõdes, et tegu on lõbusa filmiga. "Mulle meeldib ka see, et siin ei ole ülemeelikut ja ambitsioonikat action'it, nagu näiteks näeb Marveli filmides hästi palju.

"Siin on pigem rõhku pandud perekondlikele suhetele ja oma heasüdamlikkuse avastamisele läbi selleks maagiliseks superkangelaseks muutumise," nentis filmikriitik ja tõi välja, et "Shazam" rahuldab teismelise poisi fantaasiat, mis oleks, kui saaks maagiliselt muutuda keebis kangelaseks. "Siin ei ole liialdatud ka eriefektidega, mis mulle ka väga meeldib."

"Rannaparm" ("The Beach Bum")

Režissöör: Harmony Korine

"Rannaparmu" tasuks Sauteri arvates võtta pilafilmina, sest kui filmi liiga tõsiselt võtta, siis ta võib tunduda idiootse või tobedana. "Film räägib kirjanikust nimega Moondog, keda mängib Matthew McConaughey, kes elab Floridas väga elupõletajalikku elu, lihtsalt hängib, suitsetab kanepit, joob õlut ja veedab aega teiste elupõletajate kambas."

"Film on tehtud Harmony Korine'i poolt, kelle filmid on hästi veidrad, tegelased on hästi kiiksuga ja kunagi ei või oodata, mis järgmisena võib juhtuda," selgitas ta ja kinnitas, et erilist tähepanu väärivad kostüümid ja aksessuaarid. "Samuti operaatoriks on Benoît Debie, kes on töötanud režissöör Gaspar Noe'ga terve karjääri jooksul."

"Kuigi see tegelane on kirjanik, siis tema luule on küllalt labane ja ta ise on küllalt labane, seega seda tasuks võtta pigem pilafilmina," mainis Ralf Sauter ja rõhutas, et ühe teemana räägib film kindlasti sellest, kuidas liialt romantiseeritakse loomeinimeste elupõletamist.