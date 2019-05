Aapo Ilvese luuletus. Vihkan kõiki inimesi...

Tunnen esimest korda oma elus, et Eesti poliitilised arengud on raksatanud vastu takistust ja võtnud suuna allapoole. Sinna, kus tasahilju kaovad vabadused ja surub järjest jõulisemalt üht, ainumaksvat tõde ja elamiseviisi peale riik. Me oleme tagasiteel sinna, kus oli Nõukogude Liit ja kus praegu on mitmed selles riigis olnud Kesk-Aasia riigid, kirjutab oma essees kirjanik Jaak Urmet.