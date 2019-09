Jürgen Rooste luuletus. Isamaa ilu

ISAMAA ILU (ÄRA KOGEMATA NATSI VALI:))

kui palju elusid pean ma elama

kui palju lapsi pean ma tegema

kui palju elusid pean ma tegema

kui palju lapsi pean ma elama

et nad nad kunagi ei valiks

näkreid ega ökreid ega tõkreid

et kõik tõrvane ja rõve ja põrgulik

läheks neist mööda et nad kunagi

ei peaks elama maailmas kus neid

mõõdetakse selle järgi kuidas nad

välja näevad või keda nad armastavad

kas meid eestlasi tõesti saab mõõta

selle järgi kuidas me välja näeme

või keda me armastame

meid saab mõõta ainult selle järgi

kellele me alla ei anna kellele me alla ei heida

ma ei anna kuidagi ega kunagi alla

me ei tõsta oma käppi ega kõhtu ülespoole

me oleme alati eestlased

isegi kui me oleme peded ja poeedid

feministid ja fakiirid

tõmmud toredad poisid ja tüdrukud

meie armastus on meie oma

me keha me nahk me hing on meie oma

aga seda et me oleme eestlased

ei saa ükski pensujaama kõrval roopiv paks pask

punetava näoga poisike meilt ära võtta –

et lapsel ei saa olla kaks isa et ikka aint isa ja ema on normaalne?

oota vaata end veidi vaata meid veidi

vahel on parem et lapsel on kaks isa või ema

kui et tal on sinusugune isa

vahel on parem et lapsel on isa

kui et tal seda üldse pole

meie – eestlased

me oleme väike rahvas

meil on iga nats neeger ja pede arvel

igaüks neist võib olla isa või ema

lunastaja vaimne teejuht hää ingel

või ka sitapää – kui jumal ei anna

seda väikest õnne

me oleme väike rahvas

me armastame kõiki

igaüks on eestlane

igaüks on elus ehe ja valus

iga keha karjub olemasolemise järele

ära jäta mind maha

ära jäta mind maha

üksi on nii kole ja hirmus ja valus

ja sind ma ju armastan

nõnda õitseb Eestimaa

õitseb rahvuslik luule

ja taastulemine

õnnistet jummeli aastal

2019

siis oli veel häid inimesi

naisi ja isegi mehi

keegi hää südamega mees

Haljala kandis valis kogemata

natse

missa ära teed kui prillid on kehvad

ja süda puperdab

ja naaberküla noored lesbitüdrukud

kes videvikus bussipäätuses suudlevad

on nii põrguilusad

eestlannad – pikad nõtked ja siredad

ja nad saavad lapse

tõelise eestlase

ma loodan et mitte

viimase

kindlasti viimase

kindlasti viimase

karjuvad kajakad pelgulinna kohal