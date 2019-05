Taavi Tõnisson: noored näitlejad ei unista enam püsitruppi pääsemisest

Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor üllatasid Tõnissoni lauluga ja küsisid tunde-küsimuse.

"Pärast 35. sünnipäeva mul oli tunne, et nüüd ma jään kohe vanaks," tunnistas Taavi Tõnisson. "Aga seda ei juhtunud, ja nüüd on selline tunne, et mitte midagi ei muutu. Kõik läheb edasi," sõnas sünnipäevalaps.

Muutunud on viimastel aastatel see, et Tõnisson loobus NUKU Teatri juhi kohast. "Olen saanud näitlemise ja lavastamise asju teha sellepärast, et ma ei pea tegelema administreerimisega, saan olla vastutustundetu kunstnik," ütles Tõnisson, kes lisaks koduteatrile lavastab praegu Viljandi Kultuuriakadeemia 12. lennu tudengitega Kafka "Protsessi".

Kogemustest noortega märkis Tõnisson, et püsitruppi pääsemine ei ole enam noorte näitlejate jaoks mekasse jõudmine. "See ei ole enam nii oluline, sest vahepeal on tekkinud pisikesi kooslusi, mis pidevalt muutuvad ja uuenevad," lausus Tõnisson.

Taavi Tõnisson ütles peamiselt NUKU Teatri kogemusele tuginedes, et ka publiku suhtumine teatrisse on muutunud. "Saalid on täis, aga teatris käimise kultuur on muutunud. Noored võtavad teatris käimist nagu kinos käimist, kus ühes käes on popkorn ja teises joogitops ja samal ajal skrollid telefoni," nentis Tõnisson. Tema sõnul on positiivne aga see, et läheb kolm või viis minutit etendusest, ja laste või noorte tähelepanu on laval.

Vaadake kogu intervjuud ja katkendeid lavastusest videost.