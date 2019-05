Station Narva kuulutas välja esimesed esinejad

Tänavuse Station Narva muusikaprogrammi tulipunktid on 20. ja 21. septembril uus etenduskunstide keskus Vaba Lava ja Narva jõe kaldal asuv kultuuriklubi Ro-Ro. Kahel õhtul saab mõlemas festivalipaigas kuulda nii rahvusvaheliselt tuntud artiste kui ka valikut Eesti, Venemaa ja Põhjamaade muusikuid.

Muusikaprogramm ulatub ka Narva Aleksandri kirikusse, kus toimub Vene neoklassika tähe Kirill Richteri kontsert. Kokku esineb festivalil ligi 25 artisti, kellest tänaseks on lisaks Richterile kavasse kinnitatud Islandi klubimuusika novaator GusGus ja tuntud Narva trio Avenova.



Reedel, 20. septembril Vaba Laval üles astuv Islandi techno soul'i löökrühm GusGus on Eesti publikule juba tuttav nimi, olles pealinnas andnud nii mõnegi täismaja-kontserdi. Juba 1990. aastatel alustanud klubimuusika legend tegutseb tänapäeval duona, mille moodustavad Biggi Veira ja Daníel Haraldsson. GusGus on katsetanud muusikastiilidega techno'st triphopini ja sündipopist soulini. Narvas esitatakse põhiliselt mullu ilmunud kauamängiva albumi "Lies Are More Flexible" palasid, ent kuulda võib ka vanemaid lugusid, nagu 2002. aastal edetabeleid lammutanud lugu "David".



13. mail nägi ilmavalgust GusGusi uus videosingel "Fireworks" (rež: Kitty Von-Sometime)







Laupäeval, 20. septembril toimub festivali raames Narva Aleksandri kirikus Venemaa neoklassika tähe Kirill Richteri kontsert. Tänavusel Tallinn Music Weeki festivalil esimest korda Eestis üles astunud Richter oleks võinud saada tuumafüüsikuks või moekunstnikuks, ent valis muusika. Tänaseks kuuluvad Richteri portfelli klaveripalad, teosed kammeransamblitele ja sümfooniaorkestritele ning nii art house'i filmide kui ka kassahittidest ulmekate heliribad. Ta lõi ka mulluse FIFA jalgpalli maailmameistrivõistluse tunnusmuusika, mis jõudis FOX Sports telekanali kaudu sadade miljonite inimesteni. Hiljuti esitles Kirill oma uut albumit "CHRONOS" väljamüüdud kontsertidel Londoni kuulsas Royal Albert Hallis ja Hamburgi Elbphilharmonie kontserdimajas.



"Muusika loomisel ja esitamisel ei juhindu ma niivõrd muusikalisest vormist kuivõrd kinematograafilisest loogikast," ütles Richter ise oma heliloomingut tutvustades.



Võõrustajalinna Narva artistidest on festivalile kinnitatud sealse bändi AveNue liikmete Vladimir Cherdakovi ja Kirill Smirnovi klassikalist vene rokki ja eksperimentaalset elektroonikat ühendav uus projekt Avenova.

Station Narva 2019 kogu muusikaprogramm kuulutatakse välja eelseisva suve vältel. Ühtlasi avalikustatakse lähikuude jooksul lisaks muusikaprogrammile ka muu festivali raames toimuv teatrietendusest avalike vestluste, ettevõtluspäeva ning Ida-Viru maitseid tutvustava toiduprogrammini. Samuti leiavad aset spetsiaalsed giidituurid ja linnaruumi aktsioonid üle kogu Narva linna, sealhulgas Kreenholmi tööstuskompleksis.